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Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème : le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc et on l’accuse d’en être à l’origine. Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte : le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre messes en latin, traites de vaches à l’aube et règles de vie bien rigides, autant dire que l’adaptation s’annonce épique pour le jeune musulman.

Adaptée du one man show de l’humoriste Ilyes Djadel dont on retrouve plusieurs anecdotes à l’écran, cette comédie enlevée se révèle fort réjouissante. Elle joue à fond sur le choc des cultures mais montre qu’il est possible de rassembler les gens au-delà des clichés et des préjugés. Aux côtés d’Ilyes Djadel dans le rôle principale, on se plaît à retrouver Josiane Balasko en mère supérieure et Fred Testot.

Un film de Mohamed Hamidi

Avec Ilyes Djadel; Josiane Balasko; Fred Testot

Distributeur : Praesens Film

Durée : 92 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 12 août 2026