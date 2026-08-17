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Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.

Auréolé d’un double prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes, ce nouveau long-métrage du cinéaste japonais Ryūsuke Hamaguchiv a débarqué en salles. Inspiré de faits réels, le film narre la rencontre entre une directrice d’Ehpad au bord du burn out et une metteuse en scène en fin de vie. S’étirant sur près de trois heures, le mélodrame accorde une place centrale à la parole, aux échange verbaux entre les deux protagonistes. Sans jamais verser dans le pathos, le film s’avère une fable philosophique sur les thèmes de la maladie, du deuil et de la mort.

Soudain

Un film de Ryūsuke Hamaguchi

Distributeur : Frénétic Films

Avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki

Durée : 195 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 12 août 2026