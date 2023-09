Partager Facebook

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?

Jeune réalisateur de 24 ans, Nathan Ambrosioni (« Les drapeaux de papier ») signe un beau portrait de femme et une chronique familiale à la fois tendre, juste et émouvante.

Camille Cottin est en état de grâce dans le rôle de cette mère débordée qui doit gérer un quotidien bien chargé et 5 ados en plein questionnement existentiel. Comment penser à soi et poursuivre ses aspirations personnelles quand vos enfants, monstres d’égoïsme, réclament toute votre attention et vous reprochent sans cesse de ne pas les écouter ? C’est le combat qu’Antonia est bien décidée à mener envers et contre tous. Si les tensions et les querelles au sein de la fratrie sont omniprésentes, l’amour ne cesse de circuler entre tous les différents membres de cette joyeuse tribu ! Une œuvre sensible et enthousiasmante.

Toni en famille

Un film de Nathan Ambrosioni

Avec : Camille Cottin, Thomas Gioria, Benoît Giros, Louise Labeque, Catherine Mouchet, Juliane Lepoureau, Léa Lopez

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 95 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 6 septembre 2023