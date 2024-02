Tournez votre regard vers les étoiles avec la collection Razer Mobile Suit Gundam

Partager Facebook

Razer rend hommage à la puissance légendaire de Gundam et à la force féroce de Zaku II avec l’annonce de la toute nouvelle collection Razer | Mobile Suit Gundam. Cette collection dédiée s’inspire de figures emblématiques de la licence, à savoir RX-78-2 Gundam et MS-06 Zaku II, tout en mettant leur éternelle rivalité à l’honneur.

Imaginée pour les fans de la marque, cette collection inclut :

Razer Iskur X – Édition Mobile Suit Gundam

L’édition Mobile Suit Gundam de la Razer Iskur X allie un design iconique avec une ergonomie assurant un maintien optimal tout au long de la journée. Les joueurs seront aussi bien installés qu’Amuro Ray dans son Gundam RX-78-2.

Tee-shirts Razer RX-78-2 Gundam et Razer MS-06 Zaku II

Les tee-shirts Razer RX-78-2 Gundam et Razer MS-06 Zaku II illustrent respectivement la quête de paix de la Fédération de la Terre et la lutte de Zeon pour son indépendance. Avec ces tee-shirts, les fans peuvent prêter allégeance à leur faction tout en partageant leur passion pour l’œuvre qui a marqué toute une génération.

Hoodie et sweatshirt Razer | Mobile Suit Gundam

En plus d’être confortables, le hoodie et le sweatshirt se parent tous deux d’un style reprenant les codes de la série Gundam. En jeu, comme en déplacement, l’essence des Mobile Suits accompagne les fans à chaque instant !

Cette collaboration entre Mobile Suit Gundam et Razer est un hommage à l’œuvre originelle et s’exprime au travers d’une collection en édition limitée de vêtements et d’une chaise gaming. Elle s’ajoute à la liste de collaborations dédiées, qui comprend des marques comme PUBG, Hello Kitty ou encore Pokémon. Ce partenariat allie des technologies de pointe à un design élégant pour une expérience de jeu optimale.