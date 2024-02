Découvrez le tout nouveau action RPG de Nis America

Partager Facebook

REYNATIS est un action RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l’oppression qui les entoure.

À la conquête de la liberté, le sorcier Marin se rend à Shibuya, où il rencontre Sari, un agent de la MEA, une organisation dédiée à maintenir les sorciers sous contrôle. Dissimulez votre magie pour explorer la ville en tant que simple civil ordinaire, faire du shopping ou encore accomplir des quêtes. Utilisez vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux lieux et combattre tous ceux qui se dresseront sur votre chemin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par le directeur TAKUMI et découvrez une bande-son authentique produite par Yoko Shimomura !

Détails du jeu :

Liberté contre Ordre : le sorcier Marin et l’officier Sari se retrouvent sur des fronts opposés d’un conflit qui ébranlera le monde jusqu’à ses fondations. Vivez une histoire captivante qui aborde l’oppression, les idéaux opposés et le prix de la liberté.

Ville de Secrets : parcourez les rues de Shibuya et choisissez entre rester caché pour parler aux civils, faire du shopping et accepter des quêtes ou révéler votre véritable nature pour exploiter vos pouvoirs inhumains et redoutés. Votre voyage vous mènera également dans le monde alternatif de Another, un paysage fantastique regorgeant de monstres féroces et de sombres secrets à découvrir.

Force et Magie : alternez librement entre manœuvres évolutives en mode Suppressed et utilisation de la magie pour infliger des dégâts explosifs en mode Liberated. Chacun des 6 personnages jouables possède ses propres capacités uniques, allant de l’invocation aux attaques aériennes.