Need For Speed Unbound dévoile Volume 6

Need for Speed Unbound continue de s’améliorer afin de devenir l’expérience NFS ultime. Le Volume 6 introduit un mode JcJ dédié, accessible immédiatement depuis le garage multijoueurs. Il permet aux pilotes de se lancer directement dans la compétition avec 25 nouvelles courses JcJ, disponibles à la fois dans le mode JcJ et en Mode Libre. Avec trois playlists hebdomadaires en alternance,les passionnés d’automobiles auront fort à faire. Le Volume 6 marque également le retour d’Audi avec les débuts de l’élégante et puissante RS 6 Avant (2020), de la R8 Coupé (2019) et de la S5 Sportback (2017) entièrement personnalisables, toutes dotées de kits de carrosserie uniques, de livrées personnalisées, d’une tenue de route et d’un système audio distincts.

Les joueurs peuvent désormais gagner en notoriété dans le mode solo et multijoueurs grâce au nouveau Système de Rangs et en complétant le Passe de Vitesse réimaginé avec un tout nouveau parcours Premium en option qui offre un accès instantanée à des objets de premier rang**. Pour célébrer les 30 ans de Need for Speed, les puristes peuvent remonter le temps avec l’Audi R8 Coupé 19 personnalisée de Darius, une version actualisée de sa voiture dans NFS Carbon. De plus, les défis de la Playlist hebdomadaire sur le thème des Légendes de NFS démarrent avec un clin d’œil à l’endroit où tout a commencé, en mettant en scène l’emblématique Ferrari Testarossa Coupé (1984) en hommage à la Ferrari originale incluse dans le classique Need for Speed de 1994.

Need for Speed Unbound Volume 6 comprend :

UN MODE PVP DÉDIÉ

Le mode PVP est accessible immédiatement depuis le garage multijoueurs, avec 25 nouvelles courses disponibles à la fois dans le mode dédié et en Mode Libre, via la fonction Open Playlists.

DES LISTES DE JEU PVP HEBDOMADAIRES

Chaque semaine, les joueurs peuvent gagner de l’EXP grâce à trois playlists qui se relaient et une option de course rapide, s’adressant à tous les joueurs avec leur large éventail de styles et de préférences en matière de course. Dans ces options en alternance, l’équipe de développement a introduit des playlists thématiques axées sur Audi et « NFS Legends », ainsi que des niveaux de performance, dont quatre nouvelles playlists de niveau S+. Qu’il s’agisse du mode PVP dédié ou des playlists ouvertes en Mode Libre, ces playlists sont idéales avant de se lancer dans la compétition.

AUDI

Audi fait une entrée remarquée avec le retour de l’Audi R8 Coupé (2019) et de la S5 Sportback (2017), aux côtés de l’Audi RS 6 Avant (2020) qui fait ses débuts dans la franchise. Chaque modèle est entièrement personnalisable avec plusieurs kits de carrosserie distincts et un son de moteur unique, ce qui ajoute au réalisme. Les joueurs peuvent également débloquer une version personnalisée rare de chaque modèle grâce au Passe de Vitesse Premium.

UN SYSTÈME DE RANGS

Le « rang » est une nouvelle façon de gagner du respect et de montrer ses prouesses. Les pilotes jouent en mode solo ou en mode multijoueurs pour gravir les échelons. Chaque division de rang nouvellement conquise débloque un autocollant, un cadre de bannière et une bannière de titre (une fonction de personnalisation introduite dans le Volume 6), transformant chaque progrès en une preuve d’honneur et de compétence visible.

DU CONTENU “NFS LEGENDS”

Le nouveau contenu « NFS Legends » est le point de rencontre entre l’histoire et le futur. Le Volume 6 fait revivre l’héritage de NFS en introduisant l’Audi R8 Coupé 19 personnalisée de Darius dans le Pass Premium et la célèbre Ferrari Testarossa Coupé (1984), en guise de clin d’œil à la Ferrari du classique et unique The Need for Speed.

UN PASSE DE VITESSE

Le nouveau Passe de vitesse contient des éléments personnalisables à travers 45 échelons à gravir, dont l’Audi R8 Coupé et la S5 Sportback avec de nombreux kits de carrosserie. Des boosts d’EXP à gagner accélèrent également la progression des rangs et du Passe de Vitesse.

● VOITURE : Audi R8 Coupé (2019)

● VOITURE : Audi S5 Sportback (2017)

● KIT DE CARROSSERIE : R8 et S5

● SKINS POUR LES RIVAUX DANS LE MULTIJOUEURS : Ross, Justicia, and Youmna

● FONCTIONNALITÉ BANNIÈRE : Bannière de titre

● 45 échelons à débloquer au total et bien plus encore

PASSE DE VITESSE PREMIUM

Le Passe de vitesse Premium est le nouveau moyen de se procurer du contenu premium dans NFS Unbound. Le Passe de vitesse Premium du Volume 6 permet de débloquer immédiatement la nouvelle Audi RS 6 Avant (2020) et de bénéficier de ses kits de carrosserie ainsi qu’à trois versions Personnalisations Rares. Les joueurs peuvent également débloquer le skin de Rydell pour le mode multijoueurs, de nombreux cosmétiques infinity, de nouvelles options VFX et SFX, et bien plus encore.

● VOITURE : Audi RS 6 Avant (2020)

● KIT DE CARROSSERIE : RS 6

● NOUVELLE PERSONNALISATION : Darius R8 Coupé (2019) légendaire personnalisée

● NOUVELLE PERSONNALISATION : NEXTECH Tourenwagen – Custom S5 Sportback (2017)

● NOUVELLE PERSONNALISATION : « Michèle » – Custom RS 6 Avant (2020)

● SKIN DE PERSONNAGE POUR LE MULTIJOUEURS : Rydell

● COSMÉTIQUES : Jantes et Plaque Infinity

● COSMÉTIQUES : Car Projections

● 30 échelons supplémentaires au total dans le Passe de vitesse Premium, et plus encore