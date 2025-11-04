Traductions complexes : Google dévoile un mode avancé pour enfin rivaliser avec DeepL

Partager Facebook

Google commence à tester un mode avancé de son application de traduction, censé améliorer la qualité des textes complexes et techniques. Cette nouvelle option, repérée sur iOS, soulève toutefois des questions quant à son accessibilité et à un éventuel passage vers un modèle payant.

Google Traduction aurait amorcé le déploiement d’un mode dit “avancé”, censé offrir une réponse plus adaptée aux contenus exigeant un degré élevé de précision linguistique. Cette évolution, qui pourrait marquer un tournant pour l’outil de traduction le plus populaire au monde, demeure toutefois entourée d’incertitudes quant à sa disponibilité générale.

Les utilisateurs assidus du service de traduction de la firme de Mountain View savent pertinemment que, face à des textes techniques ou à forte complexité syntaxique, l’algorithme de Google peut encore commettre des approximations. Ce constat a d’ailleurs conduit nombre de professionnels, traducteurs, rédacteurs ou chercheurs, à se tourner vers des alternatives jugées plus fiables, à l’image de DeepL, qui revendique une qualité de traduction supérieure et une meilleure prise en compte des subtilités linguistiques.

Un mode avancé enfin en approche

La perspective d’une amélioration significative de Google Traduction circulait depuis plusieurs mois, nourrie par divers indices laissant supposer le développement d’un module renforcé. Selon les informations rapportées par le site 9to5Google, cette nouveauté commencerait désormais à être déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs.

Concrètement, l’application proposerait deux modes distincts :

un mode avancé , optimisé pour les traductions complexes requérant finesse, exactitude et compréhension contextuelle ;

, optimisé pour les traductions complexes requérant finesse, exactitude et compréhension contextuelle ; un mode rapide, destiné aux requêtes simples ou aux formulations du quotidien, où la vitesse prévaut sur l’exhaustivité.

Gratuité ou formule payante : le flou persiste

La principale zone d’ombre concerne le modèle économique de cette fonctionnalité. D’après les premiers retours, l’option apparaît actuellement sur la version iOS de l’application. Reste à déterminer si ce mode avancé sera accessible à tous ou réservé aux abonnés. Il n’est pas exclu que Google choisisse d’intégrer cette évolution à une future formule payante, possiblement rattachée à un abonnement “Google AI Pro”.

Pour les utilisateurs déjà concernés par l’activation de ce module, il est d’ores et déjà possible de comparer les deux types de traduction afin d’en mesurer les écarts qualitatifs.

Une année marquée par une montée en puissance de l’IA linguistique

Cette innovation s’inscrit dans une série de mises à jour visant à consolider la position de Google dans le domaine de la traduction assistée par IA. En 2025, l’entreprise a introduit une fonctionnalité de traduction en direct, ainsi qu’un mode expérimental exploitant l’intelligence artificielle générative pour transformer Google Traduction en véritable professeur virtuel de langues, capable d’accompagner l’apprentissage de l’utilisateur.