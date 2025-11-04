World of Tanks présente un nouveau crossover apocalyptique dans l’univers de The Walking Dead

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Du 6 au 17 novembre, l’événement Battle Pass Spécial : The Walking Dead permettra aux joueurs de recruter cinq personnages emblématiques de la série en tant que membres d’équipage, tout en débloquant des récompenses exclusives inspirées de la série, dont un char H3 personnalisé avec un style 3D intimidant, des styles 2D saisissants, des éléments 3D inédits transformant les véhicules en véritables symboles de la survie, et bien plus encore.

Cinq survivants légendaires vous attendent

Les commandants prêts à affronter le chaos pourront compter sur Rick Grimes, leader inébranlable, et Negan, sauveur impitoyable – tous deux disponibles gratuitement via la progression de chapitre. Trois autres personnages peuvent être débloqués via des lots : Daryl Dixon, le survivant aux sens affûtés ; Michonne, la redoutable guerrière au katana ; et Le Gouverneur, tyran manipulateur. Chacun de ces survivants apportera son esprit combatif à n’importe quel équipage, avec des doublages exclusifs – notamment Norman Reedus, qui prête sa voix à son personnage culte, Daryl Dixon.

Un char pour survivre à l’apocalypse

Au cœur de cet événement, le H3 – parfait pour affronter un monde ravagé – est proposé avec son style 3D “No Sanctuary” au design menaçant. Ce char au look usé et renforcé de grillages, treillis métalliques et barbelés, incarne la survie brute. En l’observant de plus près, les joueurs découvriront des objets emblématiques de la série : la moto et l’arbalète de Daryl, la batte de Negan, Lucille, le katana de Michonne, ou encore le chapeau de shérif de Rick.

Du contenu visuel inspiré de l’univers The Walking Dead

Les joueurs pourront également personnaliser leurs véhicules avec une collection d’éléments de personnalisation inspirés de The Walking Dead : décalcomanies, inscriptions, et éléments 3D – tous des reliques de la survie. Parmi eux, le “Walker Bait System”, référence aux techniques utilisées pour attirer ou détourner les rôdeurs à l’aide de sons ; la “Mitrailleuse des Sauveurs”, marquée de l’inscription griffonnée “Saviors” et enveloppée du foulard rouge de Negan ; ainsi que bien d’autres éléments, chacun racontant sa propre histoire issue de l’apocalypse. Tous ces éléments 3D peuvent être compatibles avec de nombreux véhicules.

Restez vigilant, commandant

Les hordes ne s’arrêteront pas – mais nous non plus. Tenez la ligne, repoussez le chaos, et décrochez des récompenses dignes de chaque obus tiré.