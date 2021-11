Partager Facebook

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes essaient, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu.

Présenté en compétition au Festival de Cannes, ce drame choral entremêle sur une dizaine d’années le destin tragique de quatre familles vivant dans un immeuble bourgeois. Chacune d’entre elles va être confrontée à un événement qui va faire basculer la vie de tous ses membres. Tiré du roman de l’israélien Eshkol Nevo, le film, sobre et intense, renoue avec le style de « La Chambre du fils » qui avait remporté la Palme d’or en 2001. On y rencontre une couple de magistrats qui refuse d’aider leur fils Andrea qui, en état d’ivresse, a provoqué un accident mortel. C’est du reste sur une scène spectaculaire que s’ouvre le film. On y fait également la connaissance d’une femme qui accouche et dont le mari travaille à l’étranger. Elle est confrontée à la solitude et à l’angoisse de devenir folle comme sa mère. Il y a aussi un père de famille qui entretient la conviction délirante que leur voisin âgé à qui il confie régulièrement sa fille a abusé d’elle.

Dans cette galerie de portraits superbement brossés, les hommes n’ont pas le beau rôle. Ils sont représentés comme étant absents, toxiques ou surprotecteurs. Nanni Moretti interprète le père d’Andrea, un juge intransigeant qui explique à son fils qu’il l’a toujours déçu et demande à sa femme (Margherita Buy) de choisir entre lui et leur fils.

Une merveille de cinéma qui nous laisse une empreinte durable!









Tre piani

Un film de Nanni Moretti

Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 120 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 novembre 2021