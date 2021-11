Overwatch Le défi Sang Neuf de Cassidy est disponible

Partager Facebook

Le défi Sang Neuf de Cassidy est désormais accessible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Dès maintenant et jusqu’au 23 novembre, les joueurs vont pouvoir gagner des récompenses exclusives, dont une icône de joueur, des tags et le nouveau modèle épique Cassidy Tempête de Sable, soit un total de neuf nouvelles récompenses en jeu.

Les victoires en partie rapide, partie compétitive ou arcade permettront de gagner une icône de joueur, un tag et un nouveau modèle épique :

Jouer 9 parties : 1 icône de joueur

Jouer 18 parties : 1 tag

Jouer 27 parties : 1 modèle épique Cassidy Tempête de Sable

Regarder des streamers sur Twitch avant, pendant ou après les parties permettra de débloquer encore plus d’objets ornementaux. Regarder la chaîne de n’importe quel streamer Twitch en train de jouer à Overwatch jusqu’au 23 novembre permettra de gagner six tags du défi Sang Neuf de Cassidy.

Regarder 2 heures : 1 tag

Regarder 2 heures de plus : 2 tags

Regarder 2 heures de plus : 3 tags

Par ailleurs, Blizzard Entertainment s’est associé à Dark Horse pour publier une nouvelle série de bandes dessinées. Dans Overwatch : Sang neuf, le pistolero préféré des joueurs se met en quête de nouveaux héros pour reformer Overwatch.

La bande dessinée en cinq parties Overwatch : Sang Neuf est publiée par Dark Horse Comics, scénarisée par l’auteur récompensé Ray Fawkes et illustrée par l’artiste Irene Koh. Les fans y découvriront le périple haletant du héros Cole Cassidy, et bien d’autres aventures sont encore à venir.