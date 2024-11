Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Joan n’est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice, sa meilleure amie, la rassure : elle-même n’éprouve aucune passion pour Eric et pourtant leur couple se porte à merveille ! Elle ignore qu’il a une liaison avec Rebecca, leur amie commune… Quand Joan décide finalement de quitter Victor et que celui-ci disparaît, la vie des trois amies et leurs histoires s’en trouvent bouleversées.

Emmanuel Mouret signe une nouvelle partition sur le sentiment amoureux à travers le parcours de trois amies enseignantes. Ce marivaudage est un véritable régal. Les dialogues aux petits oignons, la mise en scène virtuose en plans séquences, le jeu subtil des trois comédiennes font de ce film un savoureux moment de cinéma sur les amours et désamours. On en redemande !

Trois amies

Un film de Emmanuel Mouret

Avec Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig, Vincent Macaigne

Distributeur : DCM

Durée : 1h57

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 6 novembre 2024