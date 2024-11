Harry Potter : Champions de Quidditch est disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

L’arrivée de Harry Potter : Champions de Quidditch sur Nintendo Switch accompagne le lancement officiel de la saison 1, dont le thème est le fameux enseignement de Poudlard, la Défense Contre les Forces du Mal. La saison 1 comprend les éléments suivants :

Des événements thématiques, dont les Fêtes de Poudlard et le Bal de Noël

La nouvelle carte du terrier enneigé dans le cadre de l’événement « Noël à Poudlard ». ​

Trois nouveaux balais avec des améliorations uniques.

Skins de héros pour Bellatrix Lestrange, Severus Rogue et plus encore.

Nouveaux emotes, cosmétiques, baguettes et bien plus encore.

Le tout nouveau « Mode Quidditch Pro » a également été dévoilé hier. Il introduit le mode JcJ 6v6, permettant à deux équipes de six joueurs chacune de s’affronter dans des matchs compétitifs en ligne. ​

​

Proposant des lieux, des personnages et des références emblématiques du monde des sorciers, Harry Potter: Champions de Quidditch permet de goûter au frisson du vol en balai dans des arènes légendaires en tant que batteur, poursuiveur, gardien ou attrapeur dans une variété de modes, y compris en solo, en multijoueur compétitif et en coopération en ligne. Des matchs dans la cour du terrier des Weasley aux affrontements de haut niveau de la Coupe du monde de Quidditch, les joueurs s’envoleront dans des arènes légendaires en incarnant – ou en affrontant – des personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Drago Malefoy, Cho Chang et bien d’autres encore. ​

Et en cadeau spécial, les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard recevront le Pack Legacy bonus lorsqu’ils téléchargeront Harry Potter : Champions de Quidditch, en plus de se connecter à leur compte WB Games.

Les joueurs peuvent désormais acheter l’édition numérique standard au prix de 29,99€ et les éditions physique et numérique Deluxe au prix de 39,99€ sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One.