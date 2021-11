Partager Facebook

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Dans ce drame social au style quasi documentaire, nous partageons le quotidien de la brigade d’Etretat, la vie d’une famille dont la vie bascule et la crise des agriculteurs. Jérémie Renier est une nouvelle fois excellent. La femme de son personnage est magnifiquement interprétée par Marie-Julie Maille, qui est la monteuse et la compagne de Xavier Beauvois dans la vraie vie. Et c’est Madeleine, leur propre fille qui joue la fille du couple dans « Albatros »

Dans la dernière partie, le film change de registre lorsque Laurent décide de prendre le large à bord de son voilier. Il affrontera en solitaire vents et tempêtes tout en tentant de redonner un cap à sa vie. Une oeuvre puissante, émouvante et pudique sur la culpabilité et la difficulté de se pardonner à soi-même.









Albatros

Un film de Xavier Beauvois

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h55

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 10 novembre 2021