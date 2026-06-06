Tupac Shakur rejoint l’équipe du jeu STRANGER THAN HEAVEN

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA of America et RGG Studio ont profité du Summer Game Fest 2026 pour dévoiler de nouveaux personnages pour leur prochain jeu d’action-aventure très attendu, STRANGER THAN HEAVEN, dont le rappeur légendaire Tupac. Les acteurs Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda et Kohei Tsuji (Nippon no Shacho) rejoignent également l’équipe. STRANGER THAN HEAVEN sortira dans le monde entier le 15 janvier 2027.

Suite à la diffusion de cette bande-annonce, le dirigeant de RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, est monté sur scène pour confirmer officiellement la date de sortie du jeu. Yokoyama a ensuite été rejoint par Snoop Dogg afin d’évoquer la présence de Tupac : l’icone du hip-hop incarnera un nouveau personnage nommé Amaru. Snoop Dogg, qui interprète le personnage d’Orpheus, a également contribué à la création du thème officiel du jeu aux côtés de Satoshi Fujihara, Ado et Tori Kelly, qui jouent également leurs propres personnages.

La présence de Tupac en tant qu’Amaru dans STRANGER THAN HEAVEN est possible grâce à la permission et la supervision de sa fondation, Amaru Entertainment. RGG Studio et la fondation traitent cette intégration avec le plus grand respect possible pour son héritage, créant chaque détail ensemble sans recourir à l’IA : le design de son personnage provient d’images et de vidéos d’archive. Plus d’informations au sujet de son rôle seront dévoilées très bientôt.

STRANGER THAN HEAVEN sera disponible sur XBOX Game Pass, XBOX Series X|S, XBOX sur PC, XBOX Cloud, Steam et PlayStation 5. Le jeu est dès à présent disponible en précommande, avec des éditions standard et deluxe, ainsi que des éditions physiques standard et collector. L’édition Collector physique (disponible en quantité limitée) comprend un disque vinyle de 12 pouces exclusif contenant le thème principal « STRANGER THAN HEAVEN » plus d’autres morceaux tirés du jeu, ainsi qu’un steelbook exclusif, des codes de DLC de Mise à niveau Deluxe et de Bonus de précommande, en plus d’une copie physique du jeu de base (XBOX Series X|S ou PlayStation 5). Le tout est inclus dans une boîte premium qui arbore un design exclusif.