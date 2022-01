Partager Facebook

Twitter

Pinterest

1962. Le colons français sont partis et le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise tandis que la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Une influence occidentale dont raffolent les jeunes mais dont les dirigeants se méfient. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme porté par le président Modibo Keïta. Mais les rêves du jeune homme vont vite se confronter aux réalités d’un pays attaché à la tradition et aux coutumes ancestrales. C’est en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira.

Dans Twist à Bamako, Robert Guédiguian passe de Marseille à l’Afrique de l’Ouest pour filmer les premiers temps du socialisme malien. C’est sur cette trame historique que l’on suit la belle et tragique histoire d’amour entre Lara et Samba. Les couleurs, la musique, la fête, le romantisme s’opposent au poids des traditions. Le réalisateur montre que la raison et la sensualité ne sont pas antagonistes et offre une réflexion sur le socialisme, la liberté, la sensualité et la complexité du combat contre la tradition. Même si le film se déroule sur un autre territoire que Marseille et en un autre temps, il reste emprunt du même humanisme que les autres œuvres du cinéaste français et oblige le spectateur à une certaine conscience politique.









Twist A Bamako

Un film de Robert Guédiguian

Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde

Durée : 2h

Distributeur : Agora Films

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 5 janvier 2022