Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Elon Musk continue ses frasques. Dernièrement, le milliardaire a introduit une nouvelle règle qui interdit aux utilisateurs de Twitter de promouvoir Mastodon, Instagram ou Facebook.

On ne compte plus les départs et licenciements, ou encore la perte de plusieurs annonceurs sur Twitter. Musk continue d’appliquer sa vision de la liberté d’expression et après avoir bloqué des comptes de nombreux journalistes, puis les avoir rétablis, voilà que Twitter interdit la promotion de ses concurrents. Après avoir bloqué les liens sortants vers certaines instances Mastodon, Twitter passe la vitesse supérieure. Désormais, les utilisateurs Twitter ne sont plus autorisés à dire à leurs abonnés de se rendre sur Mastodon, par exemple. Les sanctions de cette règle incluent la suppression des tweets et même la suspension des comptes. La nouvelle règle ne concerne pas uniquement Mastodon, puisque plusieurs plateformes sont également concernées, dont Meta (Facebook, Instagram), Thurth Social, Tribel, Nostr et Post. En plus des tweets de promotion, vous n’êtes par ailleurs plus autorisés à inclure des comptes ou des liens Mastodon dans les bios Twitter. Notez que LinkedIn ou encore YouTube ne sont pas cités.

Plus précisément, nous supprimerons les comptes créés uniquement dans le but de promouvoir d’autres plateformes sociales et du contenu contenant des liens ou des noms d’utilisateur pour les plateformes suivantes : Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr et Post.

Cette nouvelle règle illustre bien l’approche d’Elon Musk à géométrie variable de la modération. Elle illustre aussi une énième dérive importante d’Elon Musk.