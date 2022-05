Two Point Campus dévoile son École d’Espionnage !

Partager Facebook

Enfilez un trench-coat et des lunettes de soleil, attrapez un jetpack et partez en mission. Two Point Campus dévoile un tout nouveau cours : l’École d’Espionnage ! Formez vos agents à l’art du pilotage de drone, au tir d’entraînement et à la course d’obstacles pleine de crocodiles et de lasers. Heureusement, personne n’a encore appris aux crocos à utiliser les lasers !

Mais il y a un hic : vous devez repérer les ennemis du Two Point County. Des agents rivaux ont trouvé comment infiltrer le campus en se faisant passer pour des étudiants, et quelqu’un doit régler le problème définitivement. Restez à l’affût pour identifier les camarades de classe suspects et expulsez-les avant qu’ils ne puissent découvrir les secrets les plus sombres de votre précieux comté.

Two Point Campus est un jeu de gestion bourré de charme qui vous invite à créer l’université de vos rêves, à façonner l’avenir de vos étudiants et à gérer tout ce qui se trouve entre les deux. Two Point Campus sortira sur PC et consoles le 9 août 2022. Les précommandes sont ouvertes ici en version physique, et sur les boutiques en ligne des fabricants de console en version numérique (les précommandes arrivent très bientôt sur l’eShop de la Nintendo Switch). Two Point Campus sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.