Crossfire: Legion étoffe son accès anticipé

Le titre sera disponible en accès anticipé le 24 mai 2022 sur Steam.

Les joueurs peuvent utiliser des véhicules d’infanterie uniques ou plus légers, d’autres spécialisés dans la défense, des unités de transport, des soutiens aériens et bien plus encore. Ces unités renforcent n’importe quel aspect et offrent plus de profondeur et de variété afin de proposer des combinaisons de combat uniques.

3 nouveaux commandants arrivent sur le champ de bataille : Eclipse (Global Risk), Freefall (Black List) et Viper (New Horizon), chacun apporte sa propre vision du combat et ses propres capacités.



Fonctionnalités du jeu (plus de modes seront révélés prochainement) :

Des combats multijoueurs et co-op intenses (Mode « Payload », Mode versus)

Escarmouches

Une campagne solo – l’acte 1 disponible au lancement de l’accès anticipé

Les actes 2, 3 et 4 sortiront au fur et à mesure de l’accès anticipé

Contenu disponible prochainement pendant l’accès anticipé :

Améliorez vos tactiques en analysant vos dernières batailles à l’aide du système de replay

Créez et partagez vos propres cartes et modes en utilisant l’outil d’édition de niveau

Trouvez des défis uniques créés par la communauté via le Steam Workshop

À propos de Crossfire: Legion

Le monde est en conflit. Black List et Global Risk voient un nouvel entrant se joindre à leur lutte sans fin pour la domination idéologique, avec l’arrivée de New Horizon sur le champ de bataille.

Levez et personnalisez votre armée pour prendre part à d’intenses combats en ligne et bâtissez votre propre légende à mesure que vous gravissez les échelons.

C’est une nouvelle génération de guerres qui approche !