Ukraine : des robots humanoïdes armés déployés pour la première fois au combat

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Deux robots humanoïdes Phantom Mk-I ont été envoyés sur le front ukrainien, marquant une première historique dans l’usage de l’intelligence artificielle militaire sur un champ de bataille réel.

Pour la première fois dans l’histoire contemporaine, des robots humanoïdes armés ont été déployés sur un théâtre d’opérations militaires réel. Selon des informations révélées par le magazine Time, la startup américaine Foundation a envoyé, en février 2026, deux unités de son modèle Phantom Mk-I en Ukraine. Une version plus avancée de ces machines de combat est d’ores et déjà annoncée pour avril 2026.

Cette révélation marque un tournant majeur dans l’évolution de la guerre technologique et suscite de nombreuses interrogations quant à l’avenir des conflits armés à l’ère de l’intelligence artificielle.

Des robots de combat humanoïdes déployés en conditions réelles

Depuis le début de l’année 2026, deux robots humanoïdes équipés d’armement évoluent sur le front ukrainien. Leur concepteur, la société californienne Foundation, a été fondée par Mike LeBlanc, ancien militaire américain ayant participé à plus de 300 missions en Irak et en Afghanistan.

Le modèle actuellement déployé, baptisé Phantom Mk-I, se présente comme une machine à l’apparence imposante : structure métallique sombre, visière opaque et une vingtaine de moteurs assurant sa mobilité. Conçu pour des opérations militaires, ce robot est capable de manipuler différents types d’armes, allant des pistolets semi-automatiques aux fusils d’assaut de type M-16, en passant par des armes à feu plus lourdes.

Pour l’heure, les unités présentes en Ukraine sont officiellement affectées à des missions de reconnaissance en première ligne. Toutefois, de nombreux observateurs estiment que ces capacités pourraient rapidement évoluer vers des usages plus offensifs.

Vers une armée robotisée : une doctrine assumée

Pour Mike LeBlanc, l’introduction de robots sur le champ de bataille relève d’un impératif éthique et stratégique. L’idée avancée consiste à réduire les pertes humaines en remplaçant les soldats par des machines autonomes.

Cette vision s’inscrit dans une orientation plus large adoptée par les autorités ukrainiennes. Le ministère de la Défense de Kiev a récemment plaidé en faveur d’une “numérisation accrue des forces armées”, avec pour objectif de déployer davantage de systèmes robotisés et d’intelligence artificielle militaire afin de limiter les pertes humaines.

Des performances encore limitées malgré une technologie avancée

Malgré son apparence futuriste, le Phantom Mk-I reste, à ce stade, loin des standards de science-fiction. Ses performances techniques présentent plusieurs limites notables.

Sa vitesse maximale atteint 1,7 mètre par seconde (environ 6 km/h), tandis que son autonomie oscille entre deux et quatre heures en conditions intensives. Surtout, le robot se révèle particulièrement vulnérable aux conditions météorologiques difficiles, notamment à la pluie et à la boue, susceptibles de provoquer des défaillances électroniques.

Par ailleurs, les systèmes d’intelligence artificielle embarqués ne sont pas exempts de défauts. Comme d’autres modèles d’IA, ils peuvent être sujets à des biais algorithmiques ou à des erreurs d’interprétation, parfois qualifiées d’“hallucinations”. Sur un champ de bataille, de telles défaillances peuvent entraîner des décisions inappropriées aux conséquences potentiellement graves.

Phantom Mk-II : une nouvelle génération attendue en 2026

Face à ces limites, la startup Foundation prévoit déjà une évolution significative de sa technologie. Le modèle Phantom Mk-II, attendu pour avril 2026, devrait intégrer plusieurs améliorations majeures :

une étanchéité renforcée pour résister aux conditions climatiques extrêmes,

pour résister aux conditions climatiques extrêmes, une autonomie accrue grâce à une batterie plus performante ,

, une capacité de charge portée à 80 kilogrammes.

Ces évolutions permettraient d’élargir les missions des robots, notamment vers des tâches logistiques telles que le transport de matériel ou l’évacuation de blessés.

Sur le plan industriel, Foundation affiche des ambitions particulièrement élevées, avec un objectif de production annuelle de 30 000 unités et un coût unitaire inférieur à 20 000 dollars. L’entreprise bénéficie déjà de contrats de recherche avec plusieurs branches de l’armée américaine, ainsi que de collaborations en cours avec les Marines et le Department of Homeland Security.

Des enjeux géopolitiques et éthiques majeurs

Au-delà des considérations techniques et industrielles, l’apparition de robots humanoïdes armés sur un champ de bataille soulève des questions fondamentales. À ce jour, aucun cadre juridique international spécifique ne régit l’usage de ce type de technologies militaires.

Le déploiement observé en Ukraine pourrait ainsi constituer un précédent, susceptible d’accélérer la normalisation de ces systèmes avant même l’établissement de règles claires.

Certains experts évoquent un risque systémique : la possibilité de mener des opérations militaires sans pertes humaines directes pourrait abaisser le seuil de déclenchement des conflits, en réduisant le coût humain pour les États engagés.

Autre inquiétude majeure : la prolifération de ces technologies. Comme de nombreuses innovations militaires, les robots de combat pourraient, à terme, devenir accessibles à des acteurs non étatiques, tels que des milices ou des organisations criminelles, remettant en question le monopole de la violence légitime détenu par les États.

Vers une nouvelle ère de la guerre automatisée

Pour certains acteurs du secteur, cette évolution annonce une transformation radicale de la guerre. Mike LeBlanc évoque déjà un futur dominé par des “conflits entre machines”, où les pertes se compteraient en unités détruites plutôt qu’en vies humaines.

Une perspective qui, bien que présentée comme une avancée technologique, soulève des interrogations profondes sur les implications éthiques, stratégiques et sociétales de l’intelligence artificielle appliquée au domaine militaire.

À mesure que ces technologies progressent, la frontière entre science-fiction et réalité semble s’amenuiser, ouvrant une nouvelle ère pour les robots de combat et la guerre automatisée.