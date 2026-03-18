Google Gemini : les conversations ramifiées bientôt disponibles

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Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour Gemini permettant de créer des branches de conversation à partir d’une réponse, afin d’améliorer la gestion des échanges et de conserver le contexte.

Google préparerait en coulisses une évolution majeure de son assistant d’intelligence artificielle Gemini : l’introduction de conversations ramifiées, permettant de créer des fils de discussion alternatifs à partir d’une réponse existante. Une fonctionnalité déjà familière aux utilisateurs de ChatGPT, où elle est déployée depuis plusieurs mois sous l’appellation de branched chats.

Des éléments découverts dans une version bêta de l’application Google suggèrent que le déploiement de cette nouveauté est imminent. Une amélioration particulièrement attendue par les utilisateurs de Gemini, souvent contraints de recommencer une conversation depuis le début lorsqu’ils souhaitent explorer une nouvelle piste.

Une réponse à une limitation bien connue des assistants IA

L’utilisation d’un assistant conversationnel comme Google Gemini révèle rapidement une contrainte : dès que l’échange s’écarte du sujet initial, le fil de discussion perd en clarté et en cohérence.

Jusqu’à présent, la seule solution consistait à ouvrir un nouveau chat, au prix de la perte du contexte accumulé au fil des échanges. Une contrainte particulièrement pénalisante lorsqu’il s’agit de traiter des sujets complexes ou de conserver des informations clés.

L’introduction des conversations ramifiées (branched chats) vise précisément à lever cet obstacle. Le principe est simple : créer une nouvelle branche à partir d’une réponse donnée, tout en conservant l’historique des échanges jusqu’à ce point.

Chaque dérivation permet ainsi d’explorer une nouvelle direction sans altérer le fil principal, offrant une navigation plus fluide et structurée dans les discussions avec l’intelligence artificielle. Ces branches apparaîtront dans l’interface sous forme de conversations distinctes, identifiées par le préfixe « Branch », facilitant leur organisation.

Une fonctionnalité repérée dans la version bêta de l’application Google

C’est le média spécialisé Android Authority qui a mis en évidence cette nouveauté en analysant la version bêta 17.10.54.sa.arm64 de l’application Google. Une fois activée manuellement, une option intitulée « Branch in new chat » apparaît dans le menu contextuel associé à chaque réponse générée par Gemini.

Située aux côtés des fonctions de partage et d’évaluation, cette option permet de créer instantanément une nouvelle branche de conversation.

Les premiers tests révèlent un fonctionnement cohérent : la branche ne conserve que les échanges antérieurs au point de bifurcation choisi. Les messages ultérieurs ne sont pas intégrés, garantissant ainsi une séparation nette entre les différents fils de discussion.

Cette logique permet de préserver la cohérence et l’intégrité de chaque conversation, tout en offrant une plus grande liberté d’exploration.

Une convergence entre outils professionnels et grand public

Google propose déjà un mécanisme similaire dans AI Studio, son environnement destiné aux développeurs, où il est possible de tester différentes variantes de prompts. Toutefois, cette fonctionnalité n’avait jusqu’ici pas été intégrée à l’application grand public.

Son arrivée prochaine dans Google Gemini illustre une volonté de rapprocher les outils professionnels des usages quotidiens, en rendant plus accessibles des fonctionnalités avancées issues de l’écosystème de développement.

Un déploiement progressif attendu sur desktop puis mobile

Si Google n’a pas encore officialisé de date de lancement, les indices relevés dans la version bêta laissent penser que le déploiement pourrait intervenir prochainement.

Selon toute vraisemblance, cette fonctionnalité serait d’abord disponible sur la version desktop de Gemini, avant d’être étendue progressivement aux applications Android et iOS.

Très attendue par la communauté, cette évolution répond à une demande récurrente des utilisateurs, qui réclament depuis plusieurs mois des outils permettant de mieux structurer leurs interactions avec les assistants d’intelligence artificielle.

Avec l’introduction des conversations ramifiées, Google pourrait ainsi franchir une nouvelle étape dans l’amélioration de l’expérience utilisateur et renforcer la compétitivité de Gemini face aux autres IA conversationnelles du marché.