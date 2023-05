CCP Games fête les 20 ans d’EVE Online avec une nouvelle extension gratuite, prévue pour juin 2023

Partager Facebook

EVE Online fête ses 20 ans ! Le MMO galactique légendaire soufflera cette bougie importante le 6 mai prochain et CCP Games profite de l’occasion pour lever le voile sur sa prochaine extension majeure, Viridian. Première des deux mises à jour d’envergure prévues cette année, Viridian donne encore plus de pouvoir à la communauté avec des nouveaux outils, des options de personnalisation inédites et un maximum de contenu social permettant aux joueurs de mettre leur corporation en avant. Cette nouvelle extension gratuite sortira en juin 2023.

« Avec Viridian, les joueurs et joueuses disposent encore davantage de pouvoir pour façonner New Eden » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director d’EVE Online. « Viridian tire profit de l’extension Uprising de l’année dernière, en offrant aux dirigeants de corporations plus de moyens et de méthodes pour aider leur clan à prospérer. Il n’y a pas de meilleur moment pour se reconnecter avec les membres de sa corporation, et planifier votre prochaine aventure. Vous ne savez jamais ce qui vous attend au-delà de l’horizon. »

EVE Online: Viridian donne plus de pouvoirs que jamais aux corporations contrôlées par la communauté : renforcez et augmentez vos effectifs, gérez les nombreuses options inédites de personnalisation et profitez des nouveautés de la boîte à outils pour créer des contenus d’envergure, former et gérer vos nouvelles recrues et porter collectivement votre corporation vers la gloire.

En amont de cette mise à jour, les Capsuliers pourront profiter d’une grande variété d’activités tout au long du mois de mai, dans le jeu comme en dehors. Célébrez le Capsuleer Day, admirez le feu d’artifice cosmique extravagant de Jita 4-4 ou tentez d’inscrire votre nom sur le monument légendaire de Reikjavik, Worlds Within A World. CCP Games partage également une nouvelle version de la Fabric of New Eden mosaic, une œuvre d’art numérique qui célèbre plus de 80 000 joueurs et joueuses d’EVE.

« L’univers d’EVE a connu une croissance exponentielle ces 20 dernières années, grâce au dévouement des explorateurs et exploratrices insatiables de New Eden » déclare Hilmar Veigar Pétursson, CEO de CCP Games. « Battre des records et se mobiliser de manière désintéressée en faveur des personnes dans le besoin : la communauté d’EVE Online continue chaque jour de démontrer en quoi ce MMO est différent des autres. Rejoignez-nous à New Eden pour des événements et activités d’envergure, imaginés pour célébrer dignement cette étape incroyable tout au long de l’été. »

Pour la première fois en 10 ans, les Capsuliers ont l’opportunité de voir leur nom de personnage gravé sur le monument Worlds Within A World situé à Reykjavik, en Islande, afin de marquer de leur empreinte l’histoire mouvementée du MMO galactique légendaire. Pour être éligible, il faut disposer d’un compte Omega actif au 6 mai 2023.

Pendant ce mois anniversaire, téléportez-vous sur le stream officiel de célébration, CCP TV. Rendez-vous ce samedi, entre 19 et 21 heures, sur la chaîne Twitch d’EVE Online. Interviews de développeurs, cadeaux en pagaille et même un gigantesque feu d’artifice cosmique, tiré sur Jita 4-4, sont au programme de cette grande fête à laquelle tout le monde est invité.