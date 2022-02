Un classique de la science-fiction, créé par Edgar Rice Burroughs, bientôt adapté en jeu vidéo

Partager Facebook

Plus d’un siècle après sa création par Edgar Rice Burroughs, John Carter: Warlord of Mars revient sous la forme d’un jeu vidéo. Une campagne Kickstarter sera lancée le 1er mars pour aider au développement du jeu, dont la sortie est prévue en 2022 sur PC. Le studio Hypnotic Ants finalise actuellement la programmation et les graphismes.

John Carter est un héros de science-fiction inventé il y a plus d’un siècle par l’écrivain de légende, Edgar Rice Burroughs. Il s’agit du personnage principal de onze romans dont le premier a été publié en 1912. Ses aventures ont ensuite été adaptées en bande dessinée, en jeu de société, et même en film. Au fil des décennies, elles ont nourri l’imaginaire de nombreux romanciers et scientifiques comme Ray Bradbury, Jerry Siegel ou encore Carl Sagan. John Carter a également considérablement influencé plusieurs œuvres majeures telles que Flash Gordon, les Star Wars de George Lucas, mais aussi l’Avatar de James Cameron. Bientôt, les joueurs PC du monde entier auront l’opportunité de plonger à corps perdu dans le monde épique imaginé par Burroughs et de découvrir ce monument de l’histoire de la science-fiction.

« J’aime à penser qu’il apprécierait de voir les fans de John Carter jouer au jeu et explorer la fabuleux monde de Barsoom, » déclare James Sullos, président d’Edgar Rice Burroughs Inc., « Mais je pense également qu’il aurait aimé fouler le sol de cette planète désolée, l’épée à la main, et incarner l’un de ses propres héros en jeu. Il aurait sans aucun doute été ravi de voir ce guerrier légendaire ainsi que la planète Barsoom prendre vie dans John Carter: Warlord of Mars, et d’initier une nouvelle génération de fans à son œuvre.«

L’histoire du jeu débute en 1945, alors que le soldat John Carter reçoit la mission de lever le voile sur un projet secret concocté par les forces de l’Axe. Ses ordres lui viennent tout droit de Ian Fleming et cette mission est l’étincelle n’est que le point de départ d’une aventure de science-fiction aux proportions épiques. Alors qu’il mène l’enquête, John Carter met la main sur une étrange technologie qui le transporte sur la planète Barsoom, plus connue des humains sous le nom de Mars, quatrième planète du système solaire.

Sur Barsoom, John Carter rencontrera de nombreux personnages, devra s’acclimater à la gravité locale, mais aussi apprendre la langue et les coutumes des martiens. Il fera la rencontre du puissant guerrier Thark, Tars Tarkas, affrontera de redoutables monstres simiesques, et tombera amoureux de la Princess de Mars, Dejah Thoris.

Ian Fleming, l’illustre créateur de James Bond, sera ainsi représenté pour la toute première fois dans un jeu vidéo. Avant de prendre sa plume pour narrer les aventures de James Bond, le capitaine de corvette Fleming a travaillé pour la Marine britannique lors de la Seconde Guerre Mondiale. Fleming a pris part à de nombreuses opérations comme Golden Eye, Mince Meat, Ruthless, et a commandé deux unités d’espionnage, Assault Unit et T-Force.

Edgar Rice Burroughs, Inc. a la responsabilité de l’œuvre d’Edgar Rice Burroughs, dont Tarzan of the Apes® et John Carter of Mars®. FNCPR Ltd. a obtenu le droit de développer et de commercialiser le jeu John Carter: Warlord of Mars.

Grâce à cette collaboration, le grand-père de la science-fiction rencontre la technologie moderne, et le plus vieux héros interplanétaire va vivre sa première aventure à la première personne sur PC.

Les comédiens de doublage du jeu comptent dans leurs rangs deux lauréats des BAFTA. David Elliott incarne John Carter, Brian Bovell est Tars Tarkas, et Kezia Burrows prête sa voix à la Princesse de Mars, Dejah Thoris.