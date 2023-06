Un documentaire et un clip pour EVE Online en amont du Fanfest 2023

Partager Facebook

EVE Online, qui souffle sa vingtième bougie cette année avec la diffusion de Belonging: An EVE Fanfest Documentary. Ce documentaire met en lumière le pouvoir de la communauté ainsi que l’impact de l’événement annuel sur le jeu. CCP dévoile également « On Top of the World », le premier morceau de son nouveau groupe de musique interne, Crown Con7rol. Enfin, une page officielle de compte à rebours est en ligne : tous les détails sur cette nouvelle édition collector, spécialement créée pour l’anniversaire du jeu, seront bientôt dévoilés.