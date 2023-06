PlayStation Plus : les jeux de juin 2023

Partager Facebook

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juin 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour juin 2023 est composé d’une simulation de basketball qui met à l’honneur la légende Michael Jordan, d’une simulation de gestion de parc de dinosaures et d’une aventure samouraï qui rend hommage aux films d’Akira Kurosawa. NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi seront disponibles du 6 juin au lundi 3 juillet prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders jusqu’au 6 juin prochain.