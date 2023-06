Les samouraïs passent à l’attaque dans la mise à jour Sengoku

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs peuvent dès à présent suivre la voie du samouraï, recruter de nouvelles unités inspirées des guerriers du Japon, se lancer dans une nouvelle campagne saisonnière, ou bien relever le défi d’un nouveau mode JcE en solo qui aidera leurs guerriers à gagner en puissance.

Les joueurs peuvent désormais débloquer trois nouvelles unités en progressant au fil de la saison. Ces unités sont disponibles tout au long de la saison :

Ronin (3 étoiles) : Le Ronin manie l’épée et peut infliger beaucoup de dégâts en très peu de temps.

Onna-Bugeishas (4 étoiles) : Plus défensives, ces guerrières utilisent leur longue portée pour repousser les assaillants.

Samouraï Orochis (5 étoiles) : Si la cavalerie ennemie pose problème, les Samouraïs Orochi peuvent utiliser leurs lances pour éliminer rapidement les unités montées.

La Maîtrise d’Unité est un tout nouveau système qui va permettre d’améliorer ces guerriers. Grâce à la Maîtrise d’Unité, les attributs, les compétences et les mécaniques de combat des unités s’améliorent au fil du temps et à mesure qu’elles montent de niveau. Parce que Conqueror’s Blade propose désormais plus d’une centaine d’unités différentes, l’équilibrage est devenu plus difficile avec le temps. Cette nouvelle fonctionnalité, qui vient s’ajouter aux changements déjà apportés aux unités existantes, vise à donner aux joueurs plus de liberté dans le choix des unités tout en conservant une armée compétitivement viable.

Le nouveau mode JcE solo, Maître de la Maîtrise, est un excellent moyen d’augmenter la Maîtrise d’Unité des joueurs. Il s’agit d’une bataille de siège en plusieurs étapes qui se termine par un assaut sur le commandant ennemi. Les joueurs peuvent apporter leurs propres unités, mais recevront également des unités supplémentaires aléatoires et le soutien de héros.

Grâce au Passe de Bataille Sengoku, les joueurs peuvent débloquer deux nouvelles tenues sur le thème des samouraïs. La tenue d’apparat de Muraji de l’Ombre se débloque immédiatement avec le Passe de Bataille Premium. En atteignant le niveau le plus élevé, les joueurs obtiendront la tenue d’apparat du Cerf Rouge et l’ensemble de monture assorti, en plus de toutes les autres récompenses du Passe de Bataille. Conqueror’s Blade est disponible sur Steam et sur ConqBlade.com.