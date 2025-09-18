Gemini propulsée par « Nano Banana » : l’ascension fulgurante d’une app d’IA grand public

Partager Facebook

Portée par son modèle d’édition d’images Nano Banana, Gemini enregistre une ascension fulgurante : +45 % de téléchargements en septembre, première place sur l’App Store américain et 12,6 millions d’installations en deux semaines. Un succès qui redessine la hiérarchie des apps d’IA grand public.

Depuis l’introduction, en août, de son modèle d’édition d’images Nano Banana, l’application Gemini enregistre une envolée spectaculaire. Les utilisateurs louent à l’unisson la faculté de cette technologie à démocratiser des retouches complexes et à générer des visuels crédibles, proches du rendu photographique. L’engouement s’est traduit par une progression éclair dans les classements mondiaux des stores, jusqu’à coiffer l’App Store américain au poteau. D’après Appfigures, les téléchargements mensuels ont bondi de 45 % en septembre, signe d’une adoption massive de cette innovation par le grand public.

Une percée historique qui détrône ChatGPT

En deux semaines seulement de septembre, Gemini a déjà cumulé 12,6 millions d’installations, bien au-delà des 8,7 millions recensés sur tout le mois d’août. Jamais l’app n’avait dépassé la troisième place sur l’App Store américain avant janvier 2025 ; l’arrivée de Nano Banana a totalement changé la donne. Le 8 septembre, Gemini grimpait à la deuxième marche, avant de déloger définitivement ChatGPT (OpenAI) le 12 septembre pour s’installer durablement au sommet. Aucune autre application consacrée à l’IA ne figure, à ce stade, dans le Top 10 de l’App Store. Le phénomène dépasse les frontières : Gemini s’invite parmi les cinq apps iPhone les plus populaires dans 108 pays.

Android, terrain encore disputé

Paradoxalement, sur Google Play, la maison de Google, Gemini n’est « que » deuxième. L’app a bien sauté de la 26ᵉ à la 2ᵉ place entre le 8 septembre et lundi dernier, mais ChatGPT conserve son hégémonie sur Android à l’heure où nous écrivons.

Adoption record et usages massifs

Google ne cache pas sa satisfaction face à cette croissance — en particulier l’appropriation, par le grand public, des outils d’édition d’images. Sur X, Josh Woodward, vice-président de Google Gemini et Google Labs, indique que l’application a recruté 23 millions de nouveaux utilisateurs depuis le lancement de Nano Banana. Collectivement, ces derniers ont partagé plus de 500 millions d’images, gage d’un engagement hors norme.

Des revenus en très forte accélération

L’emballement de la demande se reflète dans les recettes consommateurs. Sur iOS, Gemini a généré 6,3 millions de dollars depuis le début de l’année, dont 1,6 million sur le seul mois d’août, principalement après la sortie de Nano Banana. Soit une hausse de 1 291 % par rapport aux 115 000 $ de janvier (estimations Appfigures). Septembre s’annonce tout aussi dynamique : 792 000 $ étaient déjà enregistrés à mi-mois, soit environ la moitié du total d’août — de quoi égaler ou dépasser ce dernier d’ici la fin du mois.

Un succès qui s’inscrit dans la durée

Depuis janvier, l’application totalise 103,7 millions de téléchargements, portant le cumul à 185,4 millions depuis le lancement Android en février 2024 puis l’extension à iOS. Une ampleur qui témoigne d’un basculement des usages de l’intelligence artificielle vers le grand public.

En filigrane, Nano Banana apparaît moins comme une simple évolution fonctionnelle que comme une innovation de rupture, reconfigurant les attentes du marché à l’égard des outils d’édition d’images dopés à l’IA — et replaçant Gemini au premier plan de la concurrence sur mobile.