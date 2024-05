Un extrait de la nouvelle chanson de Billie Eilish est disponible

Partager Facebook

Billie Eilish est la tête d’affiche de la saison 3 de Fortnite Festival et elle compte bien maintenir le rythme avec notamment un extrait de sa prochaine chanson « CHIHIRO » ! Cet extrait est disponible sur la chaîne YouTube de Fortnite Festival.

« CHIHIRO » sera également une piste musicale plus tard pendant la saison 3 de Fortnite Festival – restez à l’écoute pour plus de détails sur les pistes de son prochain album « HIT ME HARD AND SOFT ».

Pour célébrer la sortie de cet extrait, la prochaine tenue de Billie Eilish est désormais dans la boutique ! Billie est de retour avec un autre look audacieux avec la tenue « Billie aux racines rouges ». L’accessoire de dos Ailes de gentille fille est également inclus. D’autres articles correspondant à l’ambiance Racines Rouges sont également dans la boutique. Frappez la batterie Charlestons enflammées avec force et délicatesse. Jouez intensément de la Guitare rouge comme si le temps n’existait pas. Prenez le pit-bull de Billie, Shark, avec vous sur scène. Vous pouvez le faire en équipant l’accessoire de dos Shark.

La tenue Billie aux Racines Rouges (+ Ailes de gentille fille), l’accessoire de dos Shark, la batterie Charlestons enflammées et la Guitare Rouge peuvent tous être achetés individuellement ou via le Billie Eilish Bundle. Bien sûr, vous pouvez également utiliser tous ces objets dans Battle Royale, cela ne fait pas de mal de voir rouge au combat. Si vous aimez jouer aux expériences LEGO, Billie Eilish a un style LEGO également !