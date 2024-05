Netmarble lance son jeu Solo Leveling: Arise sur mobile et PC dans le monde entier

Partager Facebook

Netmarble, l’un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de qualité, a annoncé la sortie mondiale de Solo Leveling : ARISE sur Android, iOS et PC.

Les joueurs du monde entier peuvent désormais découvrir ce nouveau jeu d’action et revivre les événements du webtoon à succès en suivant les pas de Sung Jinwoo. Dans un monde assiégé par des invasions de monstres, des humains appelés « Hunters » se sont levés pour défendre l’humanité. Après un raid raté qui l’a gravement blessé, Jinwoo, un chasseur de rang E – le rang le plus bas possible – découvre un moyen de monter en niveau et de s’améliorer à l’infini. Il se lance alors dans une quête pour devenir le meilleur chasseur du monde.

Au cours de leur périple, les joueurs découvriront une histoire percutante accompagnée de graphismes magnifiques et d’un système de combat impressionnant et rapide. Les joueurs pourront également créer leur propre style de combat en personnalisant leurs compétences, en acquérant des armes de plus en plus puissantes, et bien plus encore. Jinwoo sera accompagné dans son aventure épique par d’autres chasseurs du webtoon, chacun possédant des capacités uniques, ce qui permettra aux joueurs de former une équipe capable de vaincre n’importe quel ennemi. Jinwoo pourra également invoquer sa propre « armée des ombres », comme il l’a fait lorsqu’il a prononcé pour la première fois la célèbre phrase « Arise ! » dans le webtoon.

« La réponse des fans du monde entier à Solo Leveling : ARISE a été stupéfiante, et nous sommes ravis de lancer officiellement le jeu auprès d’un large public. », a déclaré Young-sig Kwon, PDG de Netmarble. « Notre équipe de développeurs passionnés a créé quelque chose de très spécial qui, nous l’espérons, plaira à tous les fans. Nous avons hâte que la communauté découvre cette nouvelle version de l’histoire de Sung Jinwoo au fur et à mesure que les joueurs gravissent les échelons de la hiérarchie des chasseurs. »

Afin de célébrer le lancement du jeu, Netmarble organise une série d’événements in-game. Bienvenue au Grand Lancement ! Cadeau de 7 jours, Danseuse radieuse du champ de bataille ! Événement de tirage au sort pour Cha Hae-In, Célébration du tirage au sort pour Cha Hae-In ! Pick the Best Dancer, Dice Event, Points Event attendent les joueurs pour leur permettre de profiter d’un grand nombre de récompenses exceptionnelles.

De plus, les joueurs qui se sont pré-inscrits recevront l’élégante combinaison noire de Sung Jinwoo, des ensembles d’artefacts légendaires, 10 cristaux de puissance de mana et 100 000 pièces d’or, ce qui leur donnera une longueur d’avance pour commencer.

Pour finir, Solo Leveling : ARISE arrive également sur Steam. Les fans du monde entier peuvent ajouter le titre à leur liste de souhaits afin d’être tenus au courant des informations à venir. ​