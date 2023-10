Partager Facebook

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée.

Rythmée et bourrée d’humanité, cette chronique douce-amère rend hommage au difficile métier de Professeur. Les personnages sont attachants et touchants. Après « Hippocrate » et « Première année », Thomas Lilti confirme à nouveau son talent pour croquer les petits moments du quotidien dans un savant mélange de drôlerie et gravité. Un film juste, sensible et enthousiasmant !

Un métier sérieux

Un film de Thomas Lilti

Avec François Cluzet, Louise Bourgoin, Vincent Lacoste, Bouli Lanners, Lucie Zhang, William Lebghil, Adèle Exarchopoulos

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 1h42

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 4 octobre 2023