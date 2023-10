Partager Facebook

En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine.

Grand film de procès, ce film qui se déroule dans le huis clos du tribunal, passionne par la personnalité de l’accusé Pierre Goldman, véritable écorché vif (demi-frère de Jean-Jacques Goldman), par le portrait d’une époque et par le jeu des avocats. Un film magistral aqui place le spectateur dans la position inconfortable du jury et fait la part belle à la parole !

Le procès Goldman

Un film de Cédric Kahn

Avec : Arieh Worthalter, Arthur Harari, Stéphan Guérin-Tillié, Nicolas Briançon, Aurélien Chaussade, Christian Mazucchini

Distributeur : Adok Films

Durée : 1h55

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 octobre 2023