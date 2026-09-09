Un Nintendo direct commémorant le 40 anniversaire de The Legend of Zelda a réservé son lot d’annonces

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire ainsi que des accessoires, une série de concerts, le film en prise de vues réelles The Legend of Zelda et plus encore à venir.

Au cours du The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct d’aujourd’hui, Nintendo a marqué quatre décennies d’aventures héroïques en Hyrule avec une série d’annonces concernant des nouveautés et événements prévus cette année et en 2027.

Eiji Aonuma, le producteur de la série, a présenté les premières images du gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 et a révélé que le titre sortirait le 5 novembre. Réimaginée avec des graphismes retravaillés, des cinématiques entièrement doublées, de nouveaux dialogues, des musiques réenregistrées avec un orchestre symphonique, des commandes améliorées pour les déplacements de la caméra et des personnages, cette aventure classique de Link, sortie à l’origine en 1998, renaît pour une nouvelle génération. Le premier tirage de la version physique commémorera cette sortie avec un emballage spécial orné d’une illustration métallisée texturée qui sera disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Une semaine plus tôt, le 29 octobre, les fans pourront se procurer la Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda*1, ainsi que l’édition anniversaire de la manette Pro Nintendo Switch 2 (disponible avec ou sans support d’exposition*2) et de la pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2. Leur design s’inspire de la Triforce.

Ne manquez pas non plus les deux ocarinas véritables qui feront prochainement leur arrivée, dont une version jouable pour les mélomanes, ainsi qu’une version électronique fabriquée par HORI qui permet de jouer des mélodies d’une simple pression des boutons. Dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jouez ou fredonnez l’une des mélodies d’ocarina apprises par Link à portée du microphone intégré de la Nintendo Switch 2, et il interprétera ce morceau dans le jeu. De plus, de nouveaux amiibo*3, Link enfant et Zelda enfant, feront leur arrivée en 2027 et pourront être scannés pour obtenir en jeu des masques spéciaux qui évoquent un style graphique rétro. Quant à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’amiibo Golem de Mineru précédemment annoncé sera disponible le 17 septembre.

De nouvelles fonctionnalités feront également leur arrivée dans ZELDA NOTES, un service disponible via l’application mobile Nintendo Switch App*4. Le service prend actuellement en charge les versions Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de différentes manières. Il sera également compatible avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time et permettra aux joueurs et joueuses de consulter l’historique de leurs accomplissements, tenter de retrouver des lieux du jeu correspondant aux images affichées sur leur appareil, jouer d’un ocarina virtuel, répondre chaque jour à un quiz avec plus de 2 000 questions disponibles au total et bien plus encore.

Des événements et des expériences spéciales auront également lieu à l’occasion du 40e anniversaire. The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert sera en tournée dans le monde entier en 2027 et proposera un répertoire varié d’airs nostalgiques et de mélodies modernes tirées de la série The Legend of Zelda. La tournée japonaise commencera en janvier à Tokyo. Elle sera suivie par une tournée nord-américaine qui débutera en février à Chicago, une tournée européenne qui débutera en avril à Londres, et une tournée australienne qui débutera en mai à Melbourne. Pour connaître les lieux, dates et autres informations, rendez-vous sur le site zelda.gameconcerts.com plus tard dans la journée.

Le Nintendo Museum à Kyoto (Japon), prendra également part aux festivités, avec notamment un billet aux couleurs du 40e anniversaire de The Legend of Zelda (à partir du 9 septembre), un nouveau stand photo (à partir du 5 novembre) et l’ouverture à l’automne prochain du Super Family Restaurant, où les visiteurs pourront prendre un repas en compagnie de Link et d’autres personnages de Nintendo. Les activités commémoratives du musée se poursuivront pendant un an.

Dès demain, il sera possible de collectionner chaque jour des cartes virtuelles de la série The Legend of Zelda dans l’application mobile Nintendo Today!*4. De plus, les animations du calendrier pour le thème The Legend of Zelda changeront pour mettre à l’honneur les différents jeux de la série. Ne manquez pas non plus les autres initiatives et collaborations organisées par les partenaires de Nintendo à l’occasion de cet anniversaire, qui offriront aux petits comme aux grands de nouvelles manières de se plonger dans l’univers de The Legend of Zelda à l’occasion du 40e anniversaire. Citons par exemple le set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Épona, un modèle de collection de 1 750 pièces destiné aux adultes, disponible à partir du printemps prochain. Une épée de légende électronique The Legend of Zelda d’Hasbro, d’une longueur de 68,5 cm et dotée de plus de 15 sons activés par contact et par le mouvement, fera également son arrivée au printemps prochain.

Les fans peuvent également profiter de ce 40e anniversaire pour se plonger dans une vaste sélection de jeux The Legend of Zelda sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, dont les versions Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ces deux titres sont également jouables sur Nintendo Switch dans leur version de base, tout comme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et bien d’autres encore. Les abonnés Nintendo Switch Online*5 et Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent découvrir la riche histoire de la série grâce aux jeux des catalogues Nintendo Classics, ainsi que via l’application mobile*5 ou la version web de Nintendo Music.

Et enfin, le film en prises de vues réelles de la série fera son arrivée dans les salles du monde entier le 30 avril 2027, produit par Nintendo, Arad Productions Inc. et Sony Pictures Entertainment, Inc. Officiellement intitulé « The Legend of Zelda », ce film original s’inspire des histoires, des idées et des concepts de The Legend of Zelda, développés au fil de 40 années de jeux.

Que votre épopée dans The Legend of Zelda ait débuté avec « It’s dangerous to go alone » en 1986, ou le « Hé ! » emblématique de Navi en 1998, ou encore « Ouvre les yeux » en 2017, le 40e anniversaire de The Legend of Zelda réserve bien des surprises aussi bien aux fans de longue date qu’à celles et ceux dont l’aventure ne fait que commencer.

Voici plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations à venir dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Pour plus d’informations et pour précommander le jeu, rendez-vous sur le Nintendo Store ou sur le Nintendo eShop.

L’aventure classique The Legend of Zelda: Ocarina of Time va renaître le 5 novembre sur Nintendo Switch 2, enrichie de nombreuses améliorations. La présentation a notamment inclus les détails suivants : Performance et présentation améliorées : les graphismes ont été entièrement retravaillés jusqu’aux textures de chaque matériau, la réactivité des commandes a été améliorée pour une expérience de jeu plus satisfaisante, les temps de chargement sont plus courts, le jeu est plus fluide, les sons ont été revisités et la bande-son réenregistrée avec un orchestre symphonique. Plus de liberté de mouvement et un contrôle accru : sautez et accélérez d’une simple pression d’un bouton, et profitez d’un contrôle de la caméra amélioré avec le stick droit. Une aventure en Hyrule plus immersive : les personnages que Link rencontre sont entièrement doublés lors des cinématiques, et de nouveaux dialogues ont été ajoutés. Déplacez librement la caméra dans des environnements entièrement retravaillés pour une expérience plus dynamique et encore plus riche en détails. Le temps s’écoule désormais où que vous soyez, y compris en ville. Fil du temps : vous pouvez à tout moment y consulter votre progression dans l’histoire ainsi que votre prochain objectif. De plus, une grande tapisserie se remplira à mesure que vous progresserez dans l’aventure. Ocarina : fredonnez un air que Link a appris pour qu’il le joue sur son ocarina. Le jeu réagit même aux instruments, dont les nouveaux ocarinas véritable et électronique à venir prochainement.

va renaître sur Nintendo Switch 2, enrichie de nombreuses améliorations. La présentation a notamment inclus les détails suivants : ZELDA NOTES : des fonctionnalités pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time seront ajoutées dans ZELDA NOTES, un service disponible via l’application mobile Nintendo Switch App. Ces fonctionnalités incluent : Résumé du jour : consultez une chronologie de vos accomplissements du jour, des statistiques comme le nombre d’ennemis que vous avez vaincus et bien plus encore. Quêtes aux potins : retrouvez les lieux qui correspondent aux images affichées sur votre appareil pour gagner des points qui peuvent être échangés contre des partitions jouables dans la section « Ocarina ». Ocarina : utilisez l’écran tactile pour jouer d’un ocarina virtuel sur votre appareil mobile. Vous pouvez jouer en suivant les indications, écouter l’ocarina jouer la mélodie pour vous, ou encore créer vos propres partitions et générer un QR Code pour les partager en ligne. Quiz Ocarina of Time : répondez à une série de questions qui testeront vos connaissances du jeu, incluront des images et plus encore, avec plus de 2 000 questions disponibles en tout. Vous ne pouvez répondre au quiz qu’une fois par jour, mais vous avez aussi la possibilité d’échanger les rubis obtenus en jeu pour rejouer.

des fonctionnalités pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time seront ajoutées dans ZELDA NOTES, un service disponible via l’application mobile Nintendo Switch App. Ces fonctionnalités incluent :

Au cours du The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct d’aujourd’hui, Nintendo a dévoilé des informations concernant des nouveautés et événements prévus cette année et en 2027. The Legend of Zelda: Ocarina of Time fera son arrivée le 5 novembre sur Nintendo Switch 2. Une semaine plus tôt, le 29 octobre, les fans pourront se procurer la Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda, ainsi que l’édition anniversaire de la manette Nintendo Switch 2 et de la pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2. The Legend of Zelda™ 40th Anniversary Concert sera en tournée dans le monde entier en 2027. Le film en prises de vues réelles The Legend of Zelda fera son arrivée dans les salles du monde entier le 30 avril 2027.