Un nouveau monde est à votre portée dans Floodland

Floodland, le survival city-builder sur fond de changement climatiques et de conflits sociaux, est désormais disponible à l’achat sur Steam.

Partout dans le monde, la montée des eaux s’est accélérée sous l’effet du changement climatique et de l’activité humaine. C’est ainsi qu’une série de catastrophes naturelles poussa l’humanité dans ses derniers retranchements et transforma le monde en une terre qui ne sera plus jamais comme avant.

Retranchés dans les marécages d’une ville engloutie par les eaux, vous dirigez un petit groupe de nomades afin de reconstruire et de faire émerger un nouveau monde. Pour ce faire, vous devez explorer les vestiges de la ville et y chercher des ressources, mais aussi réapprendre les techniques de base de l’agriculture et de la pêche afin de transformer votre camp de fortune en une véritable ville prospère.

Vous y parviendrez en construisant et en améliorant vos bâtiments, en réaffectant les anciens et en partant à la recherche de technologies perdues, submergées par les flots.

Cependant, plus vous vous développerez et plus votre population sera vaste et soucieuse de la manière dont elle est dirigée et le risque de voir les problèmes de l’ancien monde revenir au galop n’en sera que renforcé.