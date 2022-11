Nouveau Trailer pour Les Sims

Partager Facebook

Découvrez le court-métrage Transmettez l’étincelle créative

La créativité est une valeur essentielle de la franchise Les Sims depuis plus de 22 ans, et l’équipe est convaincue que la découverte est le moteur de son innovation et de sa communauté. Révélez l’étincelle verra le jour avec Transmettez l’étincelle créative, un court-métrage incluant un casting unique de créateurs qui utilisent Les Sims pour stimuler leur créativité, dont :

Anitta, pop star mondiale et première artiste brésilienne à remporter un MTV Video Music Award

Alok, auteur et comédien qui défie la binarité des genres

Magnet, personnalité créative queer qui réalise des gâteaux colorés avec des éléments floraux ludiques

Bob’s Dance Shop, un groupe de divertissement associant la danse, la musique et la mode pour répandre la joie et encourager l’expression de soi

Transmettez l’étincelle créative suit une version réinventée du cristal vert emblématique des jeux Les Sims, voyageant de créateur en créateur, faisant ainsi naître une étincelle d’inspiration qui transforme et inspire l’art, l’expression personnelle et le monde qui nous entoure.