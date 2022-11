Conqueror’s Blade : la saison« Scorpio » démarre le 24 novembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Nouvelle classe d’arme : Dague à chaîne & cimeterre

La saison « Scorpio » tire son nom de la nouvelle classe d’arme. Parure de choix d’un véritable assassin, la Dague à chaîne & cimeterre représente la treizième classe d’arme de Conqueror’s Blade. Les joueurs équipés de celle-ci pourront agripper leurs ennemis dans une attaque dévastatrice avant de pulvériser une bombe de fumée, pour retrouver leur planque afin de préparer leur prochain coup. La Dague à chaîne & cimeterre sera disponible après le lancement de la saison, et pourra être débloquée dès le 8 décembre par le biais de nouveaux défis.

La saison « Scorpio » marquera également l’introduction d’un nouvel ensemble de fidèles inspirés des factions perses :

Les Jangjus (3 étoiles) : Cette unité se spécialise dans la mêlée et le combat rapproché à l’aide de cimeterres et de lancers de couteaux. Ils affrontent sans crainte une armée ennemie qui semble pourtant inarrêtable. ​

Cette unité se spécialise dans la mêlée et le combat rapproché à l’aide de cimeterres et de lancers de couteaux. Ils affrontent sans crainte une armée ennemie qui semble pourtant inarrêtable. ​ Les Chameliers lanciers (4 étoiles) : Des cavaliers d’élite considérés comme un symbole de la puissance militaire. Même si leur vitesse n’égale pas celle des chevaux, leur endurance est sans pareille.

Des cavaliers d’élite considérés comme un symbole de la puissance militaire. Même si leur vitesse n’égale pas celle des chevaux, leur endurance est sans pareille. Les Hashashins (5 étoiles) : Dangereux, insaisissables, déterminés. Les Hashashins sont entraînés pour être agiles et furtifs, ce qui leur permet d’attaquer par surprise les ennemis qui ont le malheur de baisser leur garde.

En complément de la nouvelle classe d’arme et des nouvelles unités, les cartes du jeu continueront à être remodelées avec la saison à venir. Le Château de Kurak et Réginopolis seront ainsi repensées avec de nouvelles fonctionnalités rendant leurs batailles plus engageantes. Une nouvelle campagne saisonnière prépare également son coup d’envoi, et invitera les joueurs dans la Marche ou en Antadolie pour débuter une quête et jouer chaque semaine afin de conserver leur rang. En participant deux fois par semaine aux guerre territoriales avec leur maison, les joueurs pourront se préparer au combat final à Daicheng, qui clôturera la saison. Les scores des guerres territoriales seront mis à jour, récompensant les joueurs avec des gains à la hauteur de leur performance lors des affrontements. Être un général et un guerrier redoutable n’aura jamais été aussi important.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale développé par Booming Tech disponible en téléchargement gratuit sur PC.