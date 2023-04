un nouveau Pokémon récemment découvert dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Partager Facebook

Un nouveau Pokémon apparaîtra également dans la nouvelle série animée « Pokémon, les horizons », qui vient de débuter au Japon et qui sera diffusée plus tard dans l’année dans le reste du monde.

Quel est ce Pokémon ?

Ce nouveau Pokémon inconnu n’est pas sans rappeler le Pokémon légendaire Terapagos, mais son nom et sa véritable nature restent un mystère. De petite taille, il n’est pas particulièrement fort, mais s’il est en danger, il peut cristalliser l’énergie que contient son corps pour se fabriquer un bouclier. On dit qu’il peut également se mettre en hibernation s’il craint pour sa vie. Sa tête, ses pattes et sa queue se rétractent et disparaissent alors à l’intérieur de sa carapace, ce qui lui donne l’apparence d’un joyau.​

Dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, les joueurs et joueuses quitteront la région de Paldea pour plonger au cœur de l’univers de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Découvrez un aperçu du mystérieux Pokémon grâce à la nouvelle série animée