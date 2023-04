Another Fisherman’s Tale sera disponible le 11 mai 2023

Partager Facebook

Développé à partir de zéro afin de maximiser les capacités de la technologie VR moderne, Another Fisherman’s Tale introduit de nouvelles mécaniques de jeu fondamentales. Cette fois, le corps du joueur est le premier casse-tête à résoudre. Il propose ainsi un gameplay non conventionnel dans lequel il faut se démanteler et se reconstruire afin de progresser.

Dans cette aventure, nous incarnons Nina, la fille du protagoniste du premier jeu, alors qu’elle découvre des modèles, notes et photos qui retracent le passé mystérieux de son père, ainsi que sa propre enfance. En se remémorant les grandes histoires de pirates de Bob, les navires échoués, les trésors et les lieux mystiques, Nina revit ses aventures et plonge dans un monde imaginaire plein de souvenirs et d’éléments fantastiques. Sera-t-elle capable de différencier le réel de la fiction et ainsi lever le voile sur les secrets derrière le conte du pêcheur ?

Vous êtes le puzzle !

Détachez les membres et les mains de votre corps et contrôlez-les physiquement à distance. Lancez la main de Bob à travers un ravin et faîtes la ramper afin de récupérer un objet. Vous pouvez également envoyer votre tête dans un autre endroit pour avoir une nouvelle perspective des choses.

Remplacez vos membres par de nombreux objets débloquant de nouvelles capacités. Le crochet de pirate permet d'escalader les murs, la pince du crabe peut couper une corde et la queue de poisson améliore vos capacités à nager.

Contrôlez votre environnement à l'aide de vos mains, en choisissant des objets et outils à distance, afin d'interagir avec la disposition de chaque niveau.

Cette suite du titre acclamé A Fisherman’s Tale sera disponible le 11 mai 2023 sur PS VR2, Meta Quest 2 et sur toutes les plateformes VR PC.