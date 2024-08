Un nouveau trailer pour Persona 3 Reload: Episode Aigis

Partager Facebook

La bande-annonce introduit également Lizzie Freeman, l’actrice de doublage qui prête sa voix à Metis. Episode Aigis est le troisième et dernier contenu de Persona 3 Reload: pass d’extension : il offre plus de 30 heures de gameplay supplémentaire, de nouveaux costumes ainsi que de plusieurs sets de musiques de fond.

Metis est une mystérieuse androïde qui prétend être la « sœur » d’Aigis. Elle apparaît aux membres S.E.E.S coincés dans la boucle temporelle infinie du 31 mars, et les conduit vers les Abysses du Temps qui sont apparus dans le sous-sol du dortoir. Son Persona unique est Psyche, spécialisé dans les compétences physiques, de glace et de vent.

Episode Aigis -The Answer – sortira le 10 septembre 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Le pass d’extension est disponible gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.