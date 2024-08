Level Infinite dévoile son lineup pour la gamescom et annonce une présentation Into the Infinite

Cette année marque le retour de la présentation Into the Infinite: A Level Infinite Showcase, qui comprendra de nouvelles informations exclusives de Level Infinite et des studios partenaires de Tencent, à propos de titres tels que Dune: Awakening, Exoborne, Soulframe, Warframe et plus de dix autres jeux. Into the Infinite sera diffusé sur les chaînes Twitch et YouTube de Level Infinite à partir de 19h00 le mercredi 21 août 2024. Les joueurs peuvent suivre Level Infinite sur les réseaux sociaux pour plus d’informations sur la présentation.

Le stand de Level Infinite dans le Hall 6 sera sans aucun doute un incontournable pour les visiteurs de la gamescom du 21 au 25 août. Une variété de titres jouables et d’activités sera disponible, et concernera divers genres à travers différentes plateformes, pour des expériences de jeu originales.

« C’est formidable de retourner à Cologne, et j’ai hâte de partager notre impressionnant lineup avec la communauté de joueurs passionnés qui rend cet événement si spécial », commente Martin Sibille, Head of Central Publishing chez Level Infinite. « Notre présentation Into the Infinite nous permet d’atteindre un public mondial, et nous avons plein de nouveautés à partager. Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de commencer la gamescom 2024. Rejoignez-nous pour une aventure immersive au cœur d’univers passionnants. »

Titres sur le stand Level Infinite (Hall 06.01 – C071/A070) :

DEATHSPRINT 66

Les visiteurs pourront prendre part à une émission télévisée futuriste dans DEATHSPRINT 66, développé par Sumo Digital et édité par Secret Mode. DEATHSPRINT 66 redéfini le jeu de course arcade hardcore en fusionnant un gameplay de course à pied à haute vitesse avec un univers dystopique et des obstacles mortels. Dans des courses PvP à 8 joueurs, les candidats devront faire preuve de vélocité, repousser leurs limites et s’emparer de la victoire comme jamais auparavant.

Dune: Awakening

Voyagez à travers les paysages épiques d’Arrakis dans Dune: Awakening de Funcom. Dans ce MMO de survie en monde ouvert original et ambitieux, les joueurs peuvent passer de la survie à la domination sur la planète la plus dangereuse de l’univers. Dune: Awakening associe l’inventivité et le dynamisme des jeux de survie en bac à sable à la dimension sociale d’un grand jeu multijoueur.

Les visiteurs pourront observer les dernières avancées de Dune: Awakening, et se prendre en photo à côté d’un ver des sables géants.

Exoborne

Préparez-vous, embarquez, et débarquez dans Exboborne, un shooter d’extraction tactique en monde ouvert dans une version apocalyptique des Etats-Unis, transformés par d’extrêmes forces de la nature. Des missions risquées remplies de menaces en constante évolution provenant des autres joueurs et de l’environnement permettent aux joueurs d’écrire leurs propres histoires à chaque fois qu’ils se plongent dans le monde d’Exoborne.

Profitez d’une présentation cinématographique et d’informations de la part des développeurs. Prenez une photo avec le Rebirth Dropship sur le stand, et ouvrez l’œil pour apercevoir trois cosplayeurs sur le salon. Localisez-les pour tenter de remporter un prix spécial. Découvrez encore plus de détails sur Exoborne durant des présentations sur scène avec des influenceurs, sur le stand Level Infinite. Davantage d’informations sur les activités autour d’Exboborne à la gamescom seront dévoilées prochainement.

Parcel Corps

À travers la démo de Parcel Corps, édité par Secret Mode, les visiteurs pourront découvrir la vie intense d’un coursier à vélo indépendant. Oubliez la sécurité de l’emploi, les revenus stables et les droits du travail offerts par d’autres boulots moins cools tandis que vous roulez sur des murs, glissez sur des rails et embêtez des pigeons sur votre chemin vers la domination des corporations.

V Rising

Les visiteurs du stand Level Infinite pourront devenir des vampires avec la démo du jeu de survie en monde ouvert V Rising, qui a déjà conquis des millions de joueurs. Réveillez-vous dans la peau d’un vampire affaibli et assoiffé de sang après des siècles de sommeil. Chassez seul ou entouré d’un clan d’alliés en ligne, tout en explorant un vaste monde ouvert rempli d’horreurs, ou affrontez pire encore : la lumière du jour. Construisez un puissant château digne de votre nom, et convertissez les humains les plus prometteurs en loyaux serviteurs.

Les développeurs de V Rising partageront leurs dernières nouveautés sur scène, tandis que les plus braves visiteurs feront preuve de courage en osant s’assoir sur le trône de Dracula.