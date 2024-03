Un nouvel opus de la franchise Construction Simulator sur Nintendo Switch et mobiles

Partager Facebook

Les joueurs pourront, pour la première fois sur Nintendo Switch et mobiles, réaliser des travaux de construction ensemble dans un multijoueurs coopératif dans Construction Simulator 4. Plus de 10 projets de construction d’envergure seront jouables avec un ami et les deux joueurs devront collaborer sur le chantier de construction pour le mener à bien ensemble. Une vaste campagne et plus de 100 missions attendent les joueurs en mode solo. Comme dans les précédents opus de la franchise Construction Simulator, le jeu proposera une fois de plus un large éventail de travaux de construction variés, allant de la construction de maisons et de routes à la construction d’un phare gigantesque. Le jeu proposera également plus de 80 machines provenant de plus de 20 fabricants de renommée mondiale, dont ATLAS, BELL, BENNINGHOVEN, Bobcat, BOMAG, CASE, Caterpillar, CIFA, DAF, HAMM, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN Truck & Bus, MEILLER Kipper, Nooteboom, PALFINGER, Scania, SCHWING- Stetter, STILL, VÖGELE, Wacker Neuson et WIRTGEN.

Forêts verdoyantes, cabanes en bois douillettes et baies tranquilles… Construction Simulator 4 transportera les joueurs sur une carte pittoresque inspirée des paysages canadiens. Pinewood Bay comprendra différentes zones avec des sites exceptionnels offrant des défis de construction uniques. Les joueurs pourront développer leur empire de construction en terminant les différents chantiers et en débloquant de nouvelles zones, de nouveaux contrats et de nouvelles machines.

L’éditeur astragon Entertainment présentera Construction Simulator 4 à la prochaine PAX East du 21 au 24 mars 2024 à Boston, aux États-Unis, ainsi que d’autres produits phares de leur catalogue. Les visiteurs pourront prendre en main la démo du titre et ceux qui ne pourront pas se rendre à Boston auront l’occasion de découvrir Construction Simulator 4 lors de l’astragon PAX showcase. Le livestream depuis Boston sera diffusé le samedi 23 mars à 21 heures.

Construction Simulator 4 sera disponible le 28 mai 2024 sur l’App Store et sur Google Play pour 5,99 € ainsi que sur le Nintendo eShop au prix de 34,99 €. En plus de la version numérique sur Nintendo Switch, une version physique sera également commercialisée dans certains points de vente. Les pré-inscriptions sur Google Play seront bientôt disponibles.