Rush Royale annonce son Marathon du Printemps

Rush Royale, le jeu de stratégie de défense de tour (tower defense) numéro 1 dans le monde, tiendra son événement spécial de printemps le Marathon du Printemps du 19 mars au 1er avril prochain.

Il mettra en vedette de nouveaux modificateurs de jeu et la redoutable mini-boss, la Fée rusée. Tout au long de l’événement, les joueurs pourront collecter des unités (personnages constituant leur équipe), progresser dans le Pass floral et faire tourner le carrousel de récompenses pour acquérir des unités légendaires telles que Banshee, Épée enchantée et Bagarreur pour leur collection de cartes.

Rush Royale est un jeu captivant de stratégie de défense de tour combinant des éléments d’un jeu de cartes à collectionner. Les joueurs doivent affronter d’autres joueurs ou faire équipe en mode co-op pour défendre un château. Chaque équipe a son héros qui correspond à son style de jeu et peut combiner ses aptitudes avec la puissance de leur deck pour remporter la victoire !

En 2023, Rush Royale a atteint un engagement record des joueurs avec plus de 73 millions d’installations.