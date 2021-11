Entrez dans l’univers de Nurgle dans Total War™: WARHAMMER® III

Partager Facebook

Ku’gath, Père des Épidémies, le Véroleur Sublime, est l’un des élus favoris de Nurgle. Fasciné par l’élaboration de nouvelles contagions, il s’introduit souvent dans les royaumes des mortels pour tester ses dernières créations sur le champ de bataille. Son but est de créer un fléau suprême capable d’infecter les dieux eux-mêmes.

Le Brasseur d’Immondices arrive au combat sur un énorme palanquin, porté par une multitude de Nurglings, et teste ses innombrables et horribles inventions en lançant des vagues de Nurglings infectés dans les rangs ennemis. Malgré son apparence bouffie et maladive, Ku’gath est doté d’une aptitude à absorber les dégâts digne d’un dieu. Il est également capable d’infliger aisément des blessures graves, tant en combat rapproché qu’à distance grâce à des sorts du Domaine de Nurgle.

Style de jeu de Nurgle :

Incarnation de leur dieu virulent, les armées de Nurgle forment un mur robuste de chair infectée aux capacités de régénération. Elles prennent un malin plaisir à forcer l’ennemi à se battre au corps-à-corps et à l’affaiblir à force d’attaques toxiques et d’usure stratégique. Plus ces guerriers pestiférés subissent de dégâts, plus les bonus de bataille qu’ils activent sont puissants, incluant notamment la capacité toxique Glorieuse pourriture qui se répand dans les rangs ennemis telle une redoutable épidémie.

Durant la campagne, Nurgle n’a de cesse de transmettre son message abject dès qu’il en a l’occasion. Ses factions peuvent concocter et libérer différents maux appliquant des effets délétères aux ennemis ayant la malchance d’être contaminés, mais octroyant des bonus à ses propres armées à proximité. Elles tirent également parti de bâtiments cycliques qui croissent et meurent tels des êtres vivants, et peuvent invoquer des unités à la puissance réduite directement dans leurs armées.

Composition de l’armée de Nurgle :

Les Démons de Nurgle ont une apparence putride et ignoble. Le noyau de cette armée pourrissante est composé d’unités d’infanterie robustes de première ligne, comme des Portepestes et des nuées d’affreux (mais adorables) Nurglings, tandis que d’abominables bêtes de guerre et des démons majeurs, comme les Grands Immondes, les Crapauds de la Peste et les Bêtes de Nurgle, sèment la dévastation en combat rapproché et offrent un soutien magique.