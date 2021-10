Une beta ouverte du 5 au 20 octobre pour HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!

Partager Facebook

Gardez le rythme avec la beta publique de HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!, qui ouvrira ses portes le mardi 5 octobre à minuit pour les refermer le mercredi 20 octobre, à minuit également. Dès le premier jour, la communauté pourra battre la mesure sur 28 chansons, avant que 13 nouvelles pistes s’ajoutent à la fête tout au long de la beta publique, organisée par SEGA et Colorful Palette. Ne manquez pas la fête d’anniversaire de l’idol Haruka Kiritani, la membre du groupe MORE MORE JUMP! qui a décidé d’organiser un gigantesque événement virtuel au sein de HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!

Certains chapitres scénarisés sont également disponibles dans cette beta : ils permettent aux joueurs d’en découvrir plus sur l’histoire des personnages et de collecter chaque jour des cristaux à utiliser dans le système de gacha.

Dès minuit ce soir, les joueurs pourront participer à cette beta publique de HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! en se rendant sur Google Play ou sur l’App Store d’Apple.

Découvrez le jeu sur iOS et Android via TestFlight

Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! est un jeu de rythme mettant en scène Hatsune Miku et ses amis virtuels, dont les chanteurs et chanteuses Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO et MEIKO. Les 20 personnages différents sont répartis dans cinq groupes de musique disposant chacun de leur univers sonore et de leur histoire. Les plus grands tubes de Hatsune Miku, comme « Tell Your World » de kz, « Melt » de ryo et « ROKI » de Mikito-P accompagnent de nouvelles chansons spécialement produites pour le jeu. Seul ou entre amis, les joueurs doivent suivre le rythme de la musique et faire face à différents défis répartis dans les cinq niveaux de difficulté disponibles pour chaque morceau.

Chaque défi réussi rapporte des récompenses et de l’XP, qui permet de débloquer des cartes de personnages via un système de gacha. Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! offre surtout l’opportunité incroyable de participer à des concerts virtuels de vos groupes de musique favoris dans le jeu, de communier avec la communauté, de participer à des événements en ligne et de gagner des récompenses exclusives à l’effigie de l’idol de référence !