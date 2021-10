Une démo de Disciples: Liberation est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur Kalypso Media et le développeur Frima Studio annoncent que leur prochain jeu Disciples: Libération, dispose dès maintenant d’une démo gratuite à l’occasion du Steam Next Fest. D’une durée approchant les huit heures, elle permet aux joueurs de découvrir deux des provinces du monde de Nevendaar.

De plus, un stream aura lieu sur la page Steam du jeu le mardi 5 octobre à 14H.

Disciples: Liberation sortira le 21 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series et Xbox One.

A propos du jeu :

Disciples: Liberation marque un nouveau départ pour la franchise, permettant aux joueurs d’explorer un monde riche, dans lequel il leur faudra combattre des monstres, prendre part à des centaines de quêtes épiques, mais également s’allier à diverses factions. Parmi elles, ils pourront retrouver un empire humain marqué par l’extrémisme religieux, ou bien encore des morts-vivants gouvernés par une reine forcenée. Une fois leurs alliances établies, ils pourront monter leur propre armée et échanger leurs ressources durement récoltées, afin d’améliorer leur base. Aucune décision n’est exempte de conséquences, chacune sera impactée par leurs choix et leurs affiliations politiques. Un seul faux pas peut s’avérer mortel, et changera ainsi le cours de leur histoire.

Une campagne solo de plus de 80 h : vivez une histoire épique de dark fantasy en trois actes, avec plus de 270 quêtes et cinq fins uniques à débloquer.