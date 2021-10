Victrix lance la manette Xbox la plus réactive au monde et le casque sans fil Victrix Gambit

Victrix, société d’ingénierie et de conception appartenant à Performance Designed Products (PDP), a le plaisir d’annoncer le lancement de la manette Victrix Gambit Dual CoreTM Tournament Controller et du casque Victrix Gambit Wireless Gaming Headset.

Grâce à la technologie Dual Core, la manette Gambit est la manette pour Xbox la plus réactive au monde, avec la réponse au contrôle des boutons, des gâchettes et des sticks la plus rapide sur le marché*. Tandis que le premier cœur permet un traitement des entrées ultra rapide, le second alimente l’audio de la manette, qui comprend une technologie Dolby Atmos intégrée afin d’offrir aux joueurs une conscience spatiale optimale, essentielle en compétition. La manette inclut également des butées de gâchette ajustables, 14 composants interchangeables, la possibilité de personnaliser les paramètres dans l’application Victrix ainsi qu’une boîte de transport.

Le nouveau casque sans fil Gambit Wireless Gaming Headset est également conçu pour donner aux joueurs un avantage en compétition. Il utilise en grande partie la même conception acoustique et les mêmes composants légers et matériaux confortables que le casque Victrix Pro AF, aux avis positifs. Le casque Gambit peut être utilisé sans fil jusqu’à 12 mètres ou en filaire, avec un câble de 3,5mm inclus doté de commandes. Le casque comprend également un abonnement à vie à Dolby Atmos sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10. La version PlayStation 5 peut utiliser quant à elle l’audio 3D pour une immersion ultime. Le casque Victrix Gambit est par ailleurs le premier casque sans fil conçu pour PlayStation 5 sous licence officielle.

« La marque Victrix se donne pour mission d’offrir aux fans un avantage en compétition. Notre équipe d’ingénieurs travaille aux côtés de professionnels de l’eSport afin de créer des produits que les joueurs adoreront et voudront utiliser en compétition, sachant qu’ils possèdent le meilleur équipement du marché », déclare Navin Kumar, Chief Marketing Officer chez PDP. « Nous avons intégré la technologie de la gamme de produits Victrix Pro dans la nouvelle gamme Gambit pour proposer une performance et un design premiums aux joueurs de tous les jours comme aux professionnels, à des prix plus abordables. »

La manette Victrix Gambit Dual CoreTM Tournament Controller et le casque Victrix Gambit Wireless Gaming Headset sont désormais disponibles sur VictrixPro.com, ainsi que chez une sélection de revendeurs, aux prix conseillés de 99,99 € et 129,99 € respectivement.