Une date de sortie pour Demon’s Mirror

Le roguelike de deckbuilding innovant, qui mélange des combats de cartes et du mouvement de tuiles façon chain-3, sortira le 5 septembre prochain sur PC via Steam.

Seule une bonne stratégie vous permettra de rester en vie dans le monde terrifiant de Demon’s Mirror. Choisissez parmi trois âmes torturées, dont les capacités uniques vous aideront à affronter des hordes d’ennemis cauchemardesques dans un labyrinthe en constante évolution. Récupérez de nouvelles cartes pour élargir vos possibilités stratégiques, créer de puissantes synergies et maximiser l’efficacité de vos combos : restaurer l’équilibre du monde dépend de votre habileté à utiliser au mieux les ressources à votre disposition.

Des combats au tour par tour exigeants, des ennemis incroyablement puissants et des scénarios imprévisibles : avec plus de 200 cartes à collectionner, des breloques aux pouvoirs époustouflants et un tas de secrets à découvrir, Demon’s Mirror offre une grande variété de situations et de possibilités. La construction de votre deck de cartes et l’évolution de votre personnage sont la clé de votre succès futur… ou de votre échec cuisant.

Survivre dans Demon’s Mirror, c’est maîtriser l’équilibre précaire entre jouer ses cartes et enchaîner les tuiles. La manipulation de grille offre une complexité réjouissante pour le genre, entre combos dévastateurs et tuiles à enchaîner pour attaquer, défendre et collecter des ressources. Le royaume regorge d’opportunités en tout genre avec des événements aléatoires, des boutiques pour faire ses emplettes et des combats de boss redoutables qui mettront plus que jamais votre sens stratégique à rude épreuve. Un système de modificateurs permet même de personnaliser l’expérience de jeu, pour trouver le parfait équilibre entre challenge et fun.