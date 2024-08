Level Zero: Extraction en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

La Standard Edition de Level Zero: Extraction est disponible aujourd’hui au prix de 19,50 €. Des éditions Deluxe et Ultimate sont également de la partie, ajoutant notamment un Pack Supporter contenant divers objets, des tenues pour vos personnages, un artbook numérique et la bande-originale du jeu. Toutes les éditions du jeu bénéficieront d’une réduction temporaire pendant leurs deux premières semaines de commercialisation.

Développé avec l’Unreal Engine 5 par le studio ukrainien DogHowl Games, Level Zero: Extraction mélange la tension intense du survival horror asymétrique avec les enjeux immenses des shooters d’extraction pour créer une toute nouvelle expérience multijoueur immersive. Embarquez pour de périlleuses missions de chasse au trésor contre d’autres équipes de mercenaires, seul ou entre amis, tandis que deux de vos adversaires humains incarnent de monstrueuses créatures extraterrestres déterminées à vous traquer dans les ténèbres. Seule la lumière pourra venir à bout de ces aliens assoiffés de sang.

Suite à une beta ouverte particulièrement populaire, l’expérience Level Zero: Extraction a déjà été vécue par plus de 300 000 personnes plus tôt dans l’année. Il s’agit de la deuxième démo la plus jouée du dernier Steam Néo Fest en date. Fort de plus de 400 000 wishlists à ce jour, le jeu évoluera tout au long de l’Accès Anticipé avec de nouvelles fonctionnalités, améliorations et mises à jour de contenu grâce aux retours de la communauté.

L’Accès Anticipé, en bref :

Deux styles de gameplay complètement uniques : incarnez un mercenaire humain pour récupérer le meilleur loot ou un alien mortel dont les capacités extraterrestres ne peuvent être stoppées qu’avec un usage judicieux de la lumière

Deux cartes inspirées par les classiques des films d’horreur sci-fi : Research Facility et Caves of Turion

Des combats intenses à la première personne, avec un gunplay immersif et des mécaniques de corps à corps

Un large panel d’armes à personnaliser, des gadgets de pointe et des pouvoirs aliens meurtriers

Un système de progression qui vous permet de réussir des Contrats, d’améliorer votre réputation et de débloquer de nouveaux objets

Encore plus de contenu et de fonctionnalités sur une base régulière, motivés et aiguillés par les retours de la communauté

La première mise à jour majeure de Level Zero: Extraction ainsi que sa feuille de route seront dévoilés très bientôt.