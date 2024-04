Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’écrivaine Christine Angot est invitée pour des raisons professionnelles à Strasbourg, où son père a vécu jusqu’à sa mort en 1999. C’est la ville où elle l’a rencontré pour la première fois à treize ans, et où il a commencé à la violer. Sa femme et ses enfants y vivent toujours. Angot prend une caméra, et frappe aux portes de la famille.

Après avoir raconté dans plusieurs livres l’inceste qu’elle a subi de la part de son père de ses 13 à 16 ans, Christine Angot revient sur ce drame dans un documentaire percutant et éprouvant où on sent toute sa colère et sa douleur. Elle questionne, veut savoir si l’autre savait et surtout pourquoi, si l’autre savait, il n’a rien entrepris pour la protéger. Elle soumet à ses questions la femme de son père (sa belle-mère) dont elle force la porte, sa mère ainsi que son ex-mari et père de sa fille dont on apprend dans une scène sidérante qu’il a été lui-même témoin de ce qu’elle a enduré. La séquence avec sa fille est bouleversante. Cette dernière lui dit : Je suis désolée qu’il te soit arrivé ça ». Des mots qui font du bien à sa mère. Un documentaire choc sur le traumatisme de l’inceste.

Une famille

Un film de Christine Angoz

Distributeur : Adok Films

Durée : 82 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 17 avril 2024