Sony présente ses nouveaux TV BRAVIA, plus lumineux et avec un son plus enveloppant pour vivre la magie du cinéma chez soi

La gamme de nouveaux téléviseurs profite d’une qualité d’image nettement améliorée avec une luminosité élevée, des couleurs en relief, plus de détails dans les scènes sombres, et un son qui vient directement de l’action à l’écran pour reproduire fidèlement les intentions des cinéastes.

Sony renouvelle BRAVIA, sa marque pour regarder des films en profitant de l’expérience home cinéma ultime. Avec l’expansion des services de streaming, regarder des films dans le confort de son domicile devient de plus en plus agréable. Un large choix de produits Sony tels que les caméras de cinéma numérique, les moniteurs et les écouteurs professionnels sont utilisés par de nombreux acteurs de la production cinématographique, offrant à Sony une compréhension profonde de l’industrie et des intentions des cinéastes ainsi que les créateurs de contenus. Les nouveaux produits BRAVIA améliorent encore la sensation réaliste des contenus cinématographiques et offrent une qualité visuelle et sonore remarquable à la maison, afin de savourer les films en retrouvant l’essentiel de la magie du grand écran. En réunissant téléviseurs, barres de son et autres technologies d’audio domestique sous la même marque, Sony offre aux utilisateurs une destination unique pour profiter d’une expérience cinématographique ultime, avec une qualité d’image époustouflante et un son enveloppant, conformes aux intentions du cinéaste. Les fonctions et le design des TV BRAVIA et des produits audio BRAVIA Theatre s’harmonisent encore plus, afin de faciliter le choix de l’utilisateur et la création d’un système de divertissement à domicile complet pour une expérience cinématographique unique.

Dans le cadre de la nouvelle gamme BRAVIA, Sony lance plusieurs modèles de téléviseurs sur trois séries, les BRAVIA 9 représentant le sommet de la gamme avec des pics de luminance élevés, des noirs profonds, un contraste absolu et des couleurs encore plus réalistes. De plus, les nouveaux produits audio BRAVIA Theatre permettent de profiter pleinement et simplement d’une expérience cinéma complète à la maison.

Yoshihiro Ono, directeur de la division Home Entertainment, Sony Corporation, déclare :

« En s’appuyant sur des décennies de travail au cœur du développement de matériel professionnel pour la réalisation cinématographique, de production et de distribution de films, Sony est dans une position unique qui lui permet d’utiliser son expertise complète de l’industrie cinématographique, du matériel professionnel et de l’électronique grand public avec ses innovants TV BRAVIA et produits audio domestiques BRAVIA Theatre », explique Sébastien Minaux, chef produit TV chez Sony France. « Nous sommes ravis de lancer les nouveaux TV BRAVIA et les nouveaux produits audio BRAVIA Theatre, qui ouvrent de nouvelles possibilités excitantes pour vous faire vivre une expérience cinéma unique à la maison. »

Le cinéma s’invite à la maison avec BRAVIA

Voir les films chez soi, comme les cinéastes l’ont voulu

Les TV BRAVIA optimisent intelligemment couleur, contraste et luminosité de l’image pour s’adapter à un environnement de diffusion domestique plus lumineux qu’un cinéma. Cela permet d’assurer que l’expérience de visualisation à domicile reste fidèle à la vision du créateur pour son image. Un des éléments qui permet de réussir cette prouesse est le pic de luminosité élevé du modèle BRAVIA 9 Mini LED associé à un contrôle précis du rétro-éclairage. L’image devient authentique, les zones optimales de l’écran étant éclairées avec précision pour permettre au spectateur de découvrir les détails les plus fins mis en scène par le réalisateur – en particulier dans les modes Calibration Studio développés en association avec les principaux services de streaming.

Une qualité d’image optimale pour une expérience cinéma chez soi

Processeur XR1 : Le processeur XR de Sony intègre un système de reconnaissance de scène qui détecte et analyse les données avec précision, puis optimise l’image pour offrir un réalisme parfait et reproduire l’intention du cinéaste.

XR Backlight Master Drive2 : Comme la technologie de contrôle du rétro-éclairage des moniteurs professionnels de Sony utilisés par les cinéastes, le XR Backlight Master Drive contrôle précisément des milliers de LED avec un algorithme de gradation locale unique afin d’offrir un contraste authentique et de préserver les détails dans les zones sombres des scènes les plus exigeantes.

Nombre de zones de gradation accrues jusqu’à 325 % par rapport au modèle X95L de 2023

Pic de luminance élevé3 : Avec une luminance plus élevée que jamais, les TV extrêmement puissants peuvent reproduire fidèlement les scènes naturelles dans leurs moindres détails, y compris sous la plus intense lumière du jour, comme un paysage de montagne, brillamment éclairé et couvert de neige.

Luminosité accrue jusqu’à environ 50 % par rapport au modèle X95L de 2023



X-Anti Reflection™ et X-Wide Angle™4 : Grâce à la technologie X-Anti Reflection, les images sont plus claires : les reflets, les lueurs du soleil ou des lampes environnants sont réduits pour permettre de voir clairement des noirs purs et de profiter d’images limpides, sans distractions. Le X-Wide Angle permet aux images de rester aussi belles, tant des côtés que du centre.

Expérience audio cinéma à la maison

Acoustic Multi-Audio+™5 : Les nouveaux TV BRAVIA 9 proposent l’Acoustic Multi-Audio+, et sont les premiers au monde6 dotés d’un tweeter de verticalité et de deux tweeters de cadre sur les bords afin d’offrir un son surround cinématographique encore plus réaliste et enveloppant. Chaque son provient exactement du bon endroit.

Voice Zoom 3™7 : Le nouveau Voice Zoom 3 de Sony reconnaît les voix humaines grâce à un algorithme d’IA et les amplifie ou les réduit, afin que même les dialogues discrets ressortent puissants et clairs. Cela fonctionne parfaitement avec les produits audio BRAVIA Theatre.8

Acoustic Center Sync : L’Acoustic Center Sync réunit un système audio, comme une barre de son et le TV afin que le son vienne directement de l’action, faisant entrer une expérience cinéma à la maison. Dans les salles de cinéma, des haut-parleurs sont placés directement derrière l’écran, qui comportent de nombreuses et minuscules perforations afin que le son qu’ils émettent se propage parfaitement. Ainsi, les dialogues et les sons se superposent à l’image projetée à l’écran. En associant les TV BRAVIA9 et les produits BRAVIA Theatre10, la fonction Acoustic Center Sync fusionne les haut-parleurs du TV et la barre de son afin de créer une expérience similaire au cinéma, où le son semble sortir directement de l’écran du téléviseur.

Les réglages du Voice Zoom 3, de l’Acoustic Center Sync, des produits de la gamme BRAVIA Theatre connectés à BRAVIA et d’autres fonctions du TV peuvent désormais être modifiés à l’aide de l’application BRAVIA Connect (anciennement Home Entertainment Connect), sans afficher la barre de menu sur l’écran pendant la diffusion d’un film

De nombreux modes pour reproduire précisément la qualité d’image chez soi

Chaque TV BRAVIA est dotée de modes Calibration Studio qui reproduisent la qualité d’image souhaitée par les créateurs de films dans un environnement domestique. En plus des modes déjà connus Netflix Adaptive Calibrated et SONY PICTURES CORE (anciennement BRAVIA CORE) Calibrated, le mode calibré de Prime Video est un nouveau mode conçu pour offrir aux clients encore plus de possibilités de profiter de divertissements de qualité supérieure à travers l’objectif du créateur. Avec le mode Prime Video Calibrated, les clients peuvent profiter d’une qualité d’image optimale automatiquement calibrée pour les films, les séries et, pour la première fois, les sports en direct.

Modes Calibration Studio

Netflix Adaptive Calibrated Mode 11

SONY PICTURES CORE Calibrated Mode 12 (anciennement BRAVIA CORE Calibrated Mode)

(anciennement BRAVIA CORE Calibrated Mode) Tout nouveau Prime Video Calibrated Mode13

Les TV BRAVIA et les produits audio BRAVIA Theatre sont tous compatibles avec l’IMAX Enhanced, ayant été certifiés par IMAX et DTS® pour répondre aux standards rigoureux qui permettent de profiter de la meilleure expérience cinématographique IMAX possible à partir de SONY PICTURES CORE (anciennement BRAVIA CORE) et d’une sélection de films sur Disney+14. Les fans de cinéma peuvent savourer une image et un son optimisés IMAX sur les TV BRAVIA et les produits audio BRAVIA Theatre avec le mode IMAX Enhanced, incluant le son IMAX Enhanced avec DTS:X. De plus, SONY PICTURES CORE ajoutera une sélection de séries Crunchyroll15, un service de streaming dédié aux animés : les clients pourront profiter d’un choix de séries animées Crunchyroll avec un package de streaming inclus16.

BRAVIA supporte à la fois Dolby Vision® et Dolby Atmos® pour une luminosité incroyable, un contraste accru, des couleurs plus riches et un son immersif sur l’ensemble de vos divertissements favoris sur Disney+, Prime Video, Netflix, et d’autres services de streaming populaires.

BA Winston, VP of Technology chez Prime Video, indique :

« Chez Prime Video, nous innovons sans cesse pour servir nos clients, et avec le mode Calibration Studio de Sony, nous améliorons le streaming de contenus sur un choix de TV Sony. Tous les titres de la généreuse collection de programmes haut de gamme de Prime Video, notamment les contenus Amazon MGM Studios Originals, les films et les séries sous licence et les sports en direct bénéficieront de cette fonction, permettant aux clients communs à Sony et Prime Video de savourer des contenus conformément aux intentions des créateurs – le tout directement dans l’app Prime Video. »

Vikram Arumilli, SVP et GM, Streaming and Consumer Technology chez IMAX, explique :

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir au public une expérience cinématographique incomparable à domicile grâce aux nouveaux TV BRAVIA et produits audio BRAVIA Theatre certifiés IMAX Enhanced. IMAX Enhanced est conçu pour préserver et améliorer la vision et l’intention du cinéaste, et la large gamme de produits Sony donne aux fans de nouvelles façons de profiter de la puissance de l’IMAX dans certains des plus grands films hébergés sur la plate-forme. »

Mahesh Balakrishnan, vice-président de Consumer Entertainment, Dolby Laboratories, explique :

« La narration est au cœur de notre activité chez Dolby. Avec Dolby Vision et Dolby Atmos, les créatifs ont un ensemble d’outils élargi à leur disposition afin que l’audience puisse vivre leurs histoires exactement comme ils l’imaginaient. En associant l’ingénierie incomparable de Sony et les innovations de Dolby à la pointe de l’industrie, les consommateurs peuvent profiter d’une véritable expérience cinématographique Dolby sur leurs appareils Sony BRAVIA et BRAVIA Theatre favoris. »

Actions environnementales

Sony a mis en place un plan environnemental, baptisé Road to Zero, qui vise à réduire à zéro l’impact environnemental de ses activités et du cycle de vie de ses produits d’ici 2050. Pour contribuer à cette vision, BRAVIA et BRAVIA Theatre poursuivent leur quête d’innovations, qui offrent la meilleure expérience de visualisation avec une qualité audio et vidéo élevée et un design premium, tout en contribuant à la réduction de l’impact environnemental de diverses manières:

Consommation électrique réduite: Les BRAVIA 9 et BRAVIA 7 utilisent un traitement du signal exclusif de Sony pour maximiser les caractéristiques de la dalle, optimisant automatiquement la luminosité pour chaque scène afin de combiner une luminosité élevée avec une faible consommation d’énergie. De plus, le centre de contrôle ECO, qui permet de régler et de gérer facilement en une fois divers réglages d’économie d’énergie de BRAVIA, a été affiné. Il est également possible de vérifier la quantité d’électricité consommée et d’avoir des astuces pour réduire sa consommation17.

Réduction de l’utilisation de plastique vierge: Pour réduire son impact environnemental, Sony travaille sur plusieurs aspects du cycle de vie du produit, comme la réduction de plastique vierge utilisé, l’amélioration de l’efficacité du transport, et la surveillance de la consommation énergétique durant l’utilisation.

Du développement des matériaux au design extérieur, BRAVIA a réussi à améliorer significativement l’utilisation de matériaux recyclés tout en préservant une finition de qualité élevée. Le SORPLAS™18, un plastique recyclé développé par Sony, et utilisé pour le capot arrière19, qui représente la plus grande surface d’un téléviseur, et environ 65 %20 du total du plastique utilisé est en matériaux recyclés. La télécommande Eco Remote compacte et rechargeable est également faite de plastique recyclé à environ 80 %21.

Engagement pour l’accessibilité

Sony souhaite que son activité contribue à une société inclusive et améliore l’accessibilité pour permettre aux personnes aux besoins divers d’utiliser ses produits. BRAVIA développe des produits en pensant à leur accessibilité, afin que tous les clients puissent profiter d’une expérience cinématographique, quels que soient leurs handicaps ou leurs âges.

Assistance visuelle et active: La fonction Lecture d’écran permet de consulter les listes de programmes et de régler son TV sans regarder l’écran. Il est également possible d’agrandir le texte affiché à l’écran. De plus, les points des prises HDMI et S-Center des TV BRAVIA correspondent à ceux des produits BRAVIA Theatre, afin de simplifier le processus de localisation et de branchement des prises pour une installation plus fluide.

L’inversion des couleurs permet d’intervertir la luminosité des couleurs pour que les zones claires deviennent sombres et vice-versa. Cette fonction peut être activée ou désactivée au besoin. Si le texte est plus facile à lire avec un fond clair ou sombre, l’inversion des couleurs permet de changer la couleur de fond.

Les commandes vocales permettent d’utiliser les TV BRAVIA, par exemple pour les allumer ou les éteindre et pour régler le volume. Les TV BRAVIA sont également dotées de raccourcis qui permettent d’activer ou de désactiver rapidement et facilement les fonctions d’accessibilité, permettant à ceux qui en ont besoin et à ceux qui ne les utilisent pas de partager un même téléviseur sans stress.

Fonction Time Shift: Il est désormais possible de mettre le direct en pause à tout moment, comme pour répondre à la porte ou décrocher son téléphone, grâce à une simple pression sur la touche pause de la télécommande. La presser une seconde fois permet de relancer immédiatement la diffusion.

Prix et disponibilité

Modèles BRAVIA Theatre, prix, dates de sortie et autres informations (cliquez sur le nom du produit ci-dessous pour être redirigé vers la page produit avec les détails) :

BRAVIA 9 QLED (Mini LED) 85″ : 5.299 CHF Prix de vente conseillé (disponible à partir de juillet) 75″ : 4.249 CHF (disponible à partir de juin)

BRAVIA 8 OLED 77″ : 4.849 CHF Prix de vente conseillé (disponible à partir de juin) 65″ : 2.999 CHF Prix de vente conseillé (disponible à partir de juin) 55″ : 2.399 CHF Prix de vente conseillé (disponible à partir de juin)

BRAVIA 7 QLED (Mini LED) 85″ : 3.799 CHF Prix de vente conseillé (disponible dès juin) 75″ : 2.999 CHF Prix de vente conseillé (disponible dès juin) 65″ : 2.499 CHF Prix de vente conseillé (disponible dès mai)



Plus d’informations

Cliquez ici pour en savoir plus sur BRAVIA et l’accessibilité.

[1] Disponible sur BRAVIA 9, 8 et 7.

[2] Disponible sur BRAVIA 9 et 7.

[3] Disponible sur BRAVIA 9.

[4] Disponible sur BRAVIA 9.

[5] Disponible sur BRAVIA 9.

[6] En avril 2024. D’après une étude de Sony.

[7] Disponible sur BRAVIA 9, 8 et 7.

[8] Disponible via une future mise à jour de firmware.

[9] Cette fonction marche avec les nouveaux modèles des séries BRAVIA 9, 8 et 7, ainsi qu’avec d’autres téléviseurs Sony plus anciens. Pour plus d’informations : https://www.sony.net/hav_faq.

[10] Sauf BRAVIA Theatre U.

[11] Disponible sur BRAVIA 9, 8 et 7.

[12] Disponible sur BRAVIA 9, 8 et 7, la disponibilité des services varie selon les pays/régions.

[13] Disponible sur BRAVIA 9, 8 et 7 via une future mise à jour de firmware.

[14] Les contenus IMAX Enhanced arriveront sur Disney+ via une future mise à jour de firmware, durant l’été 2024.

[15] Disponible via une future mise à jour de firmware.

[16] Pour les termes et conditions de SONY PICTURES CORE, veuillez consulter https://www.sony.fr/electronics/bravia-core

[17] L’allure et les fonctions disponibles sur l’Eco Dashboard varient selon le modèle. La consommation d’énergie est une valeur approximative qui peut différer de la valeur réelle.

[18] SORPLAS: Sustainable Oriented Recycled Plastic.

[19] Sur BRAVIA 9 et 8. Le SORPLAS™ peut ne pas être utilisé pour certains éléments selon la date de production.

[20] Selon le modèle et la taille.

[21] Peut ne pas être utilisé pour certaines pièces selon la date de production.