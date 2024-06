Samsung a présenté ses nouveaux moniteurs des gammes Odyssey OLED, Smart Monitor et ViewFinity

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

C’est lors d’un événement à Londres, le mercredi 28 mai 2024, dans le showcase de Samsung de King’s Cross, que le constructeur nous a révélé le lancement mondial en avant-première de ses moniteurs des gammes Odyssey OLED, Smart Monitor et ViewFinity pour 2024.

Pour les gamers…

Le constructeur coréen nous a donc dévoilé de nouveaux écrans et des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités. La gamme Odyssey offre une expérience OLED de nouvelle génération et de nouvelles capacités d’IA à l’Odyssey OLED G8 ; la gamme Smart Monitor amplifie le plaisir avec des fonctionnalités de divertissement améliorées et ajoute la puissance de l’IA au Smart Monitor M8 ; et la gamme ViewFinity améliore la connectivité pour créer une station de travail complète.

« Des moniteurs de jeu Odyssey OLED révolutionnaires, alimentés par l’IA, aux expériences multiappareils des gammes Smart Monitor et ViewFinity, Samsung reste engagé à redéfinir le marché et à offrir des technologies de pointe aux utilisateurs partout. » Hoon Chung, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics

Les joueurs seront aux anges avec les nouveaux moniteurs dédiés au gaming. Samsung n’a pas fait les choses à moitié. Nous avons dans tous les cas pu constater, en jouant sur place à une démo de genre FPS la super réactivité des modèles OLED de 2024. L’Odyssey OLED G8 est le premier moniteur de jeu OLED plat de 32 pouces de Samsung avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160) et un format 16:9. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’un temps de réponse gris-à-gris (GtG) de 0,03 ms pour un jeu ultra fluide et réactif. L’Odyssey OLED G6 est un moniteur de 27 pouces avec une résolution QHD (2560 x 1440), supportant un format 16:9. Son taux de rafraîchissement de 360 Hz et son temps de réponse GtG de 0,03 ms permettent aux joueurs de suivre facilement les jeux rapides. Le nouvel Odyssey OLED G8 est le premier moniteur de jeu de Samsung alimenté par l’IA. Le processeur NQ8 AI Gen3, qui est le même processeur utilisé par Samsung dans ses téléviseurs 8K de 2024, upscale le contenu à près de 4K lorsqu’il utilise Samsung Gaming Hub et les applications natives Smart TV du moniteur pour une résolution supérieure en jeu et en divertissement. Des spécifications qui feront sans aucun doute de l’œil aux joueurs les plus aguerris, pour lesquels la réactivité et la définition en jeu sont cruciaux pour réussir à vaincre l’adversaire.

Les deux nouveaux modèles OLED sont équipés de Samsung OLED Safeguard+, une nouvelle technologie propriétaire de protection contre les brûlures d’écran. Cette technologie est la première au monde à prévenir les brûlures d’écran en appliquant un caloduc pulsant au moniteur. De plus, le système de refroidissement dynamique évapore et condense un liquide de refroidissement pour diffuser la chaleur cinq fois plus efficacement que l’ancienne méthode de feuille de graphite, ce qui prévient les brûlures d’écran en réduisant la température au cœur. Le moniteur détecte également les images statiques comme les logos et les barres des tâches, réduisant automatiquement leur luminosité pour fournir un autre moyen de prévention des brûlures d’écran. Les Odyssey OLED G8 et OLED G6 offrent tous deux une qualité d’image OLED inégalée avec une luminosité de 250 nits (Typ.), tandis que FreeSync Premium Pro synchronise le GPU et le panneau d’affichage pour éliminer les décalages, les saccades et les déchirures d’écran. La nouvelle technologie OLED Glare Free de Samsung préserve la précision des couleurs et réduit les reflets tout en maintenant la netteté de l’image pour garantir une expérience visuelle immersive, même en plein jour. Le revêtement à faible réflexion optimisé pour OLED surmonte le compromis entre brillance et réflexion grâce à une nouvelle couche de revêtement dur spécialisée et à un motif de revêtement de surface. Les deux moniteurs présentent un design en métal ultra-fin qui leur confère une identité distincte, tandis que Core Lighting+ améliore les expériences de divertissement et de jeu avec un éclairage ambiant qui se synchronise avec l’écran. Le support ergonomique rend également les longues sessions plus confortables avec une hauteur ajustable, ainsi qu’un support d’inclinaison et de pivotement.

Les nouveaux moniteurs Odyssey OLED sont la prochaine entrée pour étendre la domination de Samsung sur le marché des moniteurs OLED. Leur sortie intervient après que Samsung a atteint la première position en termes de ventes mondiales sur le marché des moniteurs OLED en seulement un an après le lancement de son premier modèle OLED. Cette réalisation souligne l’ascension rapide de Samsung dans le paysage concurrentiel des moniteurs OLED tout en renforçant son engagement à diversifier sa gamme de moniteurs de jeu avec des modèles tirant parti de la technologie OLED propriétaire de l’entreprise.

…et ceux qui bossent dur, mais veulent aussi se divertir

La gamme mise à jour de Smart Monitor rassemble une expérience complète multiappareils en un seul hub pour un divertissement plus intelligent et une productivité accrue. Les modèles 2024 améliorés incluent le M8 (modèle M80D), le M7 (modèle M70D) et le M5 (modèle M50D).

Le Smart Monitor M8 UHD 4K de 32 pouces amélioré introduit de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA avec le processeur NQM AI, élevant les expériences de divertissement à un niveau supérieur. L’upscaling AI amène les contenus de résolution inférieure à près de 4K, et l’Active Voice Amplifier Pro utilise l’IA pour analyser le bruit de fond dans l’environnement de l’utilisateur afin d’optimiser les dialogues dans le contenu de l’utilisateur. Le Mode Audio 360 est disponible sur le M8, qui se couple avec les Galaxy Buds pour créer un environnement sonore immersif. La caméra SlimFit intégrée facilite également les appels vidéo via des applications mobiles avec Samsung Dex.

Nouveauté dans toute la gamme de Smart Monitors : un Suivi d’Entraînement, qui se couple avec une Galaxy Watch pour afficher les données de santé en temps réel à l’écran, même en streaming de contenu. Cela permet de suivre plus facilement les objectifs d’entraînement et peut rendre les séances d’entraînement plus agréables. Ces nouvelles fonctionnalités améliorent la fonctionnalité déjà impressionnante du Smart Monitor. Les applications Smart TV et Samsung TV Plus fournissent un accès instantané à une large gamme de services de streaming et de contenus en direct, sans avoir besoin de démarrer un PC ou de se connecter à d’autres appareils. Le M7 est disponible en 32 et 43 pouces avec une résolution UHD 4K (3840 x 2160), une luminosité de 300 nits (Typ.), un taux de rafraîchissement de 60Hz, et un temps de réponse GtG de 4ms. Le M5 est disponible en 27 et 32 pouces, avec une résolution FHD (1920 x 1080), une luminosité de 250 nits (Typ.), un taux de rafraîchissement de 60Hz et un temps de réponse GtG de 4ms.

La série ViewFinity également mise à jour

Optimisés pour les créatifs et les professionnels, et construits avec des pratiques responsables, les derniers moniteurs ViewFinity incluent les modèles ViewFinity S8 (modèles S80UD et S80D), ViewFinity S7 (modèle S70D) et ViewFinity S6 (modèles S60UD et S60D).

Les moniteurs ViewFinity 2024 mis à jour contribuent aux efforts de recyclage en étant fabriqués avec un minimum de 10 % de plastique recyclé et en n’appliquant pas de pulvérisations chimiques sur les composants en plastique. L’emballage utilise également de la colle au lieu d’agrafes pour un démontage plus facile. Le support de configuration facile se monte en un clic rapide, ne nécessitant aucun outil ou vis, ce qui rend l’installation rapide et facile pour profiter de l’affichage vibrant du ViewFinity. Chaque moniteur ViewFinity 2024 supporte HDR10 et l’affichage de 1 milliard de couleurs, garantissant une représentation précise des couleurs, tout en intégrant des fonctionnalités de soins oculaires intelligents certifiées par TÜV Rheinland pour soulager la fatigue oculaire pendant les périodes de travail prolongées.

Le ViewFinity S8 (S80UD et S80D) offre des options d’écran de 27 et 32 pouces, chacune avec une résolution UHD 4K (3840 x 2160), un taux de rafraîchissement de 60Hz et une luminosité de 350 nits (Typ.). Ils disposent également d’un hub USB pour une connectivité facile et d’un support réglable en hauteur. Le modèle S80UD inclut un nouveau commutateur KVM pour une connexion et une commutation faciles entre deux appareils d’entrée différents, ainsi qu’un port USB-C permettant aux utilisateurs de charger des appareils avec une puissance allant jusqu’à 90W.

Samsung règne en maître

Avec ces nouveautés et mises à jour, Samsung s’adresse à un large public de consommateurs exigeants. Le constructeur excelle sur toute la ligne en proposant des solutions adaptées de pointe, que ce soit pour les joueurs adeptes de frags en ligne ou ceux pour qui le confort d’utilisation lors de leur travail quotidien est primordial.