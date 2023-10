Une mise à jour gratuite pour Farming Simulator 23

Partager Facebook

ette mise à jour, disponible maintenant, comprend l’ajout du DEUTZ-FAHR 6185 TTV ainsi que de nombreuses autres améliorations et corrections. Il est temps pour les fermiers en herbe d’étendre leur empire agricole jusqu’à leur téléphone !

Qui peut résister à un tracteur gratuit ?

Le nouveau DEUTZ-FAHR 6185 TTV vient s’ajouter à une liste déjà longue de plus de 100 machines et rentre dans la catégorie des tracteurs de taille moyenne. De nombreuses activités sont incluses dans la mise à jour.

Pour pouvoir profiter de ce contenu, les joueurs peuvent mettre à jour leur version de Farming Simulator 23. Le tracteur deviendra alors disponible au concessionnaire.

D’autres mises à jour à l’horizon

Comme pour Farming Simulator 22, qui compte déjà six mises à jour gratuites, GIANTS Software continuera à fournir du contenu et davantage de mises à jour pour Farming Simulator 23 sur mobile.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation4 et Xbox One. Farming Simulator 23 est disponible sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et Android.